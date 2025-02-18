"Метінвест" Ахметова інвестує майже 6 млрд грн у комбінати в Кривому Розі у 2025 році

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова у 2025 році інвестує 5,7 мільярдів гривень у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів. Основні капіталовкладення спрямують на підтримку ключового обладнання, створення альтернативних джерел електроенергії та облаштування безпечних й комфортних робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що порівняно з минулим роком компанія більше ніж вдвічі збільшила обсяги інвестицій в залізорудні активи.

Що планують зробити

Як зауважують в пресслужбі "Метінвесту", найбільшу частину інвестицій скерують на капітальні ремонти обладнання та споруд комбінатів – понад 1 млрд грн. Тут реалізують інвестиційні проєкти, які забезпечать стабільність виробничих процесів, надійну роботу транспорту та ключового обладнання, виконання якісних показників продукції для утримання конкурентних позицій та зменшать витрати на виробництво залізорудної сировини. Також кошти заплановані й на капітальні ремонти обладнання гірничотранспортних, переробних комплексів, енергетичного обладнання.

Крім того, на Північному та Центральному ГЗК планується будівництво газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 20 МВт і сонячної генерації потужністю 23 МВт. На ці проєкти сумарно буде спрямовано 1,3 млрд грн.

Також у 2025 році починається активна фаза реалізації стратегічного проєкту "Згущення відходів збагачення на ПівнГЗК". Цей масштабний проєкт направлений на забезпечення транспортування згущених хвостів збагачення на більш високі відмітки хвостосховища після 2026 року. Додатково він дозволить зменшити енергозатрати. У 2025 році планується освоїти 1,4 млрд грн.

Задля поліпшення робочого побуту цього року 70 млн грн буде скеровано на створення умов на робочих місцях, зокрема це капітальні ремонти побутових приміщень в адміністративно-побутових комплексах структурних підрозділів комбінатів.

"У 2025-му обсяг капіталовкладень у криворізькі ГЗК збільшений, і як і торік, інвестиційна стратегія компанії сфокусована передусім на збереженні працездатності підприємств. Компанія не припиняє інвестувати в розвиток, коригуючи статті витрат відповідно до потреб і завдань сьогодення. Так, на ГЗК ключовий інвестиційний фокус року спрямований не тільки на підтримку споруд та парку працюючого обладнання, а також на створення енергетичної автономії видобувних підприємств", зауважує Дмитро Непомнящий, директор з капітального будівництва та інвестицій ГЗК "Метінвесту".

Раніше повідомлялося, що "Метінвест" у 2025 році інвестує більш як 2,5 млрд грн в модернізацію заводу "Каметсталь", створеного на потужностях Дніпровського металургійного комбінату у місті Кам'янське Дніпропетровської області.

Нагадаємо, група "Метінвест" у 2024 році збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% порівняно з 2023-м – до 19,8 млрд грн. Ці дані враховують асоційовані компанії та спільні підприємства.