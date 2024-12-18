"Метінвест" вклав понад пів мільярда гривень у розвиток освіти в Україні

Гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" Ріната Ахметова інвестувала майже 570 млн грн у власний технічний університет – "Метінвест Політехніку".

Ціль – підвищити якість освіти, знайти майбутніх працівників, а також підтримати фундаментальну науку, без якої успішний R&D‐процес наукомістких бізнесів неможливий, повідомляє пресслужба групи.

Як пише видання Forbes Ukraine, бізнесу не подобається якість випускників українських університетів. До реформи вищої освіти долучилися IT‐компанії SoftServe, GlobalLogic, Genesis, а також найбільші енерго- та металургійні холдинги Ріната Ахметова – ДТЕК і "Метінвест".

Ще у березні 2021 року "Метінвест" оголосив про плани побудувати власний технічний університет. За словами CEO холдингу Юрія Риженкова, "з країни почали масово виїжджати люди з гарними мізками", і "приплив сильних інженерів скоротився".

Загальні інвестиції у розробку та будівництво навчального корпусу в Маріуполі склали 290 млн грн, але війна та окупація міста внесли корективи, хоча й не зупинили проєкт – у вересні 2022 року університет почав працювати в Запоріжжі.

В "Метінвесті" зазначили, що від власного корпусу відмовилися, натомість були організовані наукові лабораторії – на підприємствах холдингу не лише в Запоріжжі, а й у Кривому Розі та Камʼянському. Частина Частина занять відбувається у приміщеннях холдингу в Києві.

"Метінвест Політехніка" випускає бакалаврів, магістрів і навіть має власну аспірантуру. У ній навчають не лише металургів, гірників, а й програмістів та бізнес‐аналітиків – загалом 34 освітні програми. З 2022 року студентами навчального закладу стали понад 1000 людей. Пари проводять як офлайн, так і онлайн", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Університет має короткострокові курси підвищення кваліфікації, які закінчили приблизно 700 людей. Випускниками закладу 2024 року стали перші 143 магістри, більшість із яких — співробітники підприємств холдингу.

"Мета – щоб студент, який закінчив наш університет, був готовим із першого дня працювати на конкретному підприємстві, маючи практичні навички", – пояснює ректор університету Олександр Поважний. Навчальні програми запроваджують і коригують відповідно до запиту бізнесу.

Щоб краще відчувати потреби бізнесу, "Метінвест Політехніка" створила для сімох навчальних напрямів академічні ради. Це металургія, гірництво, безпека праці, технології захисту довкілля, автоматизація виробництва та програмного забезпечення, а також бізнес-аналітика та управління бізнес-процесами.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". За цей період компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.