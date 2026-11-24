Група компаній Autostrada завершила будівництво тунелю під проспектом Європейського Союзу в межах будівництва метро на Виноградар у Києві.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі триває облаштування інженерних мереж. На цій ділянці продовжується будівництво дощової та господарсько-побутової каналізації, а також системи водовідведення.

Одночасно будівельники переносять численні інженерні комунікації:

водопровідні й теплові мережі,

газопроводи різного тиску,

високовольтні кабельні лінії електропередачі,

кабельну каналізацію мереж зв’язку.

За даними компанії, близько 80% запланованого обсягу робіт на цій ділянці вже виконано.

Там, де завершено перенесення інженерних комунікацій, дорожні бригади Autostrada розпочали відновлення проїзної частини та тротуарів. Зокрема, на проспекті Європейського Союзу з боку проспекту Свободи виконується фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття.

Паралельно триває будівництво нового колектора дощової каналізації методом мікротунелювання. За допомогою мікротунелепрохідницького комплексу NIKA вже прокладено 460 м із загальної протяжності 750 м.

Також продовжується монтаж основних вузлів і систем тунелепрохідницького щита «Вікторія». На будівельний майданчик уже доставлено понад 70% нового обладнання виробництва німецької компанії Herrenknecht. Після завершення монтажу та пусконалагоджувальних робіт комплекс розпочне проходку лівого перегінного тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька».

В Autostrada запевнили, що працюють цілодобово та залучають необхідні ресурси, щоб якнайшвидше завершити основні будівельні роботи на проспекті Європейського Союзу та до Різдва відновити рух транспорту.

Нагадаємо, що Autostrada розпочала виробництво залізобетонних тюбінгів для тунелю між станціями "Сирець" та "Мостицька".

Метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість "Київметробуду" стала група Autostrada.

Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" (проєктна назва "Проспект Правди").

Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що завершення будівельних робіт на майбутній станції метро з проєктною назвою "Мостицька" на зеленій гілці планують у 2026 році. За його словами, на той момент основні конструкції станції мають бути вже готові.