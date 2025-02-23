Ми знайшли $100 млн інвестицій для добудови проєктів, - Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM

Війна в Україні почалася не у 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників найбільших вітчизняних компаній.

Цього разу бліцінтерв'ю для Delo.ua дав Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM, однієї з лідерів-девелоперів на столичному будівельному ринку.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни. Чи зробили б ви щось інакше?

- Перші місяці від початку повномасштабного вторгнення ми були розгублені, проте розуміння, що наше майбутнє і наших дітей пов’язано виключно з Україною, змусила нас діяти.

Вже з квітня ми почали поступово збирати наших працівників у команду і на початку травня 2022 року компанія DIM поновила роботи на всіх об’єктах, які стартували до повномасштабного вторгнення.

Оглядаючись на минуле, я розумію що це було єдине вірне рішення. Ми почали працювати, повернули більшу частину співробітників, які не виїхали за кордон, чи не пішли у лави ЗСУ, та навіть ввести в експлуатацію в 2022 році один з будинків заміського комплексу Park Lake City.

Чим відрізняється сьогоднішній DIM від того, що був напередодні вторгнення і в перші місяці війни? Які втрати і здобутки за цей час?

- З перших днів ми почали допомагати нашим військовим - перерахували ЗСУ далеко не один мільйон гривень та доєдналися до будівельної армії, яка допомагає облаштовувати блокпости, копати окопи, забезпечуючи тероборону технікою, бетоноблоками та піском.

Мій рідний брат Андрій також приєднався до лав ЗСУ, де служить досі.

Загалом на безпілотники та автомобілі для добровольчих підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР та батальйону «Свобода» за 60 днів нам вдалось зібрати 20,2 млн грн.

Як і всі, у перші місяці війни компанія пережила страх та хаос, але на їхнє місце швидко прийшло розуміння, куди рухатись далі.

Щоб оптимізувати роботу, ми пройшли аудит від найбільшої міжнародної компанії з інвестиційного консалтингу та управління нерухомістю CBRE Ukraine, завдяки чому вдалося виявити слабкі місця в системах управління і контролю.

Як результат - почали перезавантаження та трансформацію компанії DIM. Провели повну діджиталізацію - впровадили цифрові технології у всі сфери нашої діяльності, автоматизували бізнес-процеси та використання даних для прийняття оптимальних рішень, провели повний реінжиніринг.

Провели ребрендинг та оновили концепти двох проєктів - Olegiv Boutique Residence і A136 Highlight Tower, ввели в експлуатацію 1160 квартир загальною площею 80 467 м2 у двох комплексах – «Новий Автограф» та LUCKY LAND, ставши одним із лідерів серед девелоперських компаній столиці.

У минулому році вийшли на ринок з новим проектом в сегменті преміум - The One, на вулиці Мечнікова. Це перший проект нерухомості класу преміум, який почали реалізовувати під час війни в Україні. Чи не боялись ми запускати такий проект? Закритий pre-sale показав - люди готові інвестувати навіть на етапі котловану в якісні концептуальні проекти з інноваційними інженерними рішеннями.

За декілька місяців ми реалізували майже 30% квартир у проєкті. Це свідчить, що інвестори на ринку є і вони цінують ексклюзивність та шукають проекти для інвестицій.

Відомо, що DIM залучив фінансових партнерів для добудови проєктів. Скільки це коштів і звідки інвестиції?

- Ми почали шукати гроші на добудову наших проєктів і минулого року успішно залучили цільове фінансування від вітчизняних стратегічних інвестиційних партнерів для розвитку діючих і перспективних об’єктів. Згідно з підписаною угодою, ми поки не розголошуємо імена інвесторів.

Мова йде про інвестиції у $100 млн, які розраховані на термін 5 років та підуть на завершення діючих проєктів та запуск кількох абсолютно нових ексклюзивних заміських проєктів у сегменті преміум та одного нового комплексу у класі бізнес в Києві.

На підтвердження нашої стабільності, запустили програму фінансової гарантії для покупців та зафіксували в договірних умовах штрафні санкції у розмірі 0,03% на користь клієнта за кожен прострочений день згідно з графіком готовності об’єкта. Програма вже діє в комплексах A136 Highlight Tower, Olegiv Boutique Residence та Park Lake City. Працюємо над впровадженням фінгарантії в інших наших проєктах.

Плануємо в цьому році здати в експлуатацію понад 100 000 м2: у комплексах A136 Highlight Tower, “Метрополіс”, Lucky Land, та більше 5 будинків у заміському комплексі бізнес-класу Park Lake City.

Щодо втрат. Жодні гроші не мають такої цінності як людське життя. Головною втратою в компанії я вважаю втрату людей. Багато наших працівників пішли добровольцями на фронт у перші дні війни, деякі з них вже не повернуться.

Які найбільші уроки група компаній DIM отримала за останні три роки?

- Навіть найкраще планування може зіткнутися з непередбаченими обставинами, тому завжди треба мати план "Б" і "В", швидко адаптуватися до нових змін та бути готовим до будь-яких сценаріїв. З надією, що це знову не повториться.

Як змінився ваш клієнт за три роки повномасштабної війни?

- Головна зміна - люди почали жити тут і зараз, адаптувавшись до нинішніх умов, бо розуміють що життя неможливо відкласти на завтра.

За три роки повномасшабної війни з'явився і ще багато років буде присутній запит на безпеку та енергонезалежність - тому кожен другий покупець цікавиться наявністю підземних паркінгів чи укриттів, систем контролю-доступу, охорони, чи є альтернативні безперебійні джерела енергії і водопостачання.

Знову в пріоритетах розвинена інфраструктура всередині і навколо житлових комплексів, наявність зелених зон, сучасних дитячих та спортивних майданчиків, шкіл і дитсадочків. Точкова забудова не цікава потенційним покупцям – вони обирають еко-системи для комфортного життя у форматі live-work-play.

Також бачимо переорієнтацію клієнтів з вторинного ринку на ринок новобудов. Цьому сприяють не тільки державні програми, але й власні фінансові інструменти від забудовників, які пропонують лояльні умови придбання нерухомості. Зокрема великою популярністю користуються довготривалі розстрочки на 3-5 років, з можливістю поселитися у власну квартиру і ще кілька років виплачувати кошти.

Після великої паузи на ринок почали повертатись інвестори та люди, для яких нерухомість стає єдиним ліквідний активом для зберігання власних фінансів.

Як ви бачите перспективи будівельного ринку у найближчі роки?

- Ринок поступово адаптувався до роботи в умовах війни. Звичайно, це не той ринок що був до повномасштабного вторгнення, проте попит на нерухомість у комфорт-класі, заміському та преміальному сегменті є.

Безсумнівно, є відкладений попит і він має накопичувальний ефект - потреба у житлі залишається у багатьох громадян, але не всі українці готові зараз вкладати гроші у нерухомість в столиці. Людям заважають зрозумілі страхи, відсутність стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

Згідно з нашими прогнозами, ціни на квартири в новобудовах цього року зростуть в середньому на 15-20%. Серед причин – зміни в оподаткуванні, інфляція, підвищення вартості будматеріалів. Маємо надію, що попит буде поступово збільшуватись, а держпрограми його стимулюватимуть.

Але, як тільки ми переможемо, люди повернуться до вирішення житлового питання, адже його актуальність буде зберігатись ще багато років.