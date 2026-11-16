Мідь обвалилася до мінімуму за чотири місяці: що відбувається з цінами

Мідь продовжує дешевшати на світовому ринку: за останні п'ять тижнів котирування демонстрували негативну динаміку. Нове падіння пов'язують із побоюваннями щодо попиту та економічними проблемами Китаю.

Як пише Dilo, про це інформує Bloomberg.

Ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) подешевшали на 1,4%, досягнувши мінімуму з 8 липня. Таким чином, метал продовжив негативну динаміку, яка спостерігається вже п'ятий тиждень поспіль.

Додатковий тиск на котирування спричинили потрясіння в секторі штучного інтелекту після кризи навколо Nvidia Corp. Водночас заяви представників Федеральної резервної системи США посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок. Це негативно впливає на мідь, яка широко використовується в енергетичній інфраструктурі та будівництві центрів обробки даних.

Учасники ринку також стежать за ситуацією з оловом. Його спотові ціни на LME різко зросли через скорочення запасів і дефіцит металу для найближчих поставок. Олово, зокрема, використовують для виробництва припою в електронній промисловості.

Скільки коштує мідь 16 листопада

Станом на 05:55 за київським часом біржова ціна міді знизилася на 1,2% – до 13 240 доларів за тонну. Відповідно, вартість одного кілограма металу становила 13,24 долара.

Інші промислові метали також продемонстрували негативну динаміку:

Алюміній подешевшав на 0,7% – до 2 989,50 долара за тонну.

Олово втратило 1,7% у ціні – до 45 915 доларів за тонну.

На українському ринку, за інформацією Metal Monitor, 16 листопада середня закупівельна ціна міді становила 490,62 грн за кілограм. Водночас біржова вартість металу сягнула 613,09 грн за кілограм.

Нагадаємо, раніше ціни на мідь встановили новий рекорд через перебої на великих шахтах і побоювання дефіциту.