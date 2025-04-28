Мінагрополітики шукає масштабні аграрні проєкти з фінансуванням від $10 млн

Міністерство агрополітики розпочало збір інвестиційних проєктів від діючих аграрних підприємств України, які мають намір масштабувати свій бізнес, модернізувати виробництво та виходити на нові ринки. Проєкти потребують фінансування від 10 млн доларів.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про проєкти

Міністерство зацікавлене в реальних підприємствах, а не в ідеях на стадії стартапу.

"Нас цікавлять реальні діючі бізнеси, а не ідеї на рівні стартапів", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Мета — створити об'єднаний портфель масштабних проєктів для представлення міжнародним фінансовим установам, інвестиційним фондам, банкам і стратегічним інвесторам.

Агросектор України — це не лише виживання в умовах війни, але й розвиток, гнучкість та готовність до прориву, наголосив Коваль.

Готові інвестиційні проєкти можна надсилати на електронну пошту [email protected].

У листі необхідно зазначити:

опис проєкту;

потребу у фінансуванні;

стадію реалізації;

інформацію про компанію та команду.

"Україна має чим вразити інвестора. Наше завдання — дати вашим проєктам голос", - підсумував Коваль.

Аграрний експорт

У березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.

Найбільшими позиціями в агроекспорті стали:

кукурудза – $514 млн (2,4 млн тонн);

соняшникова олія – $503 млн (441 тис. тонн);

пшениця – $254 млн (1,1 млн тонн);

соєві боби – $150 млн (370 тис. тонн);

м’ясо птиці – $95 млн (41 тис. тонн).

Зауважимо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни.