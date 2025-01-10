Мінагрополітики встановило квоти-2025 на експорт курятини та індичатини: перелік компаній

Міністерство аграрної політики розподілило квоти на експорт в 2025 році м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці (курей свійських, качок, гусей, цесарок), а також м’яса індиків та їстівних субпродуктів з них.

Як ідеться у повідомленні відомства, квоти розподілено пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав Європейського союзу за січень-жовтень 2024 року. Зокрема, підприємства зможуть експортувати наступні обсяги згаданох продукції:

Миронівська птахофабрика - 29,91 тисячі тонн; Вінницька птахофабрика - 16,26 тисячі тонн; Птахокомплекс "Дніпровський" - 4,52 тисячі тонн; "УПГ-Інвест" - 1,565 тисячі тонн; "Агро-Овен" - 1,881 тисячі тонн; "ВВК Груп" - 693,7 тонни; Фермерське господарство "Улар" - 820,33 тонни; "Агроль" - 150,97 тонни; "Ріверсайд Груп" - 139,28 тонни.

В свою чергу, резервний обсяг квоти - 1165 тонн - буде розподілено між експортерами, які не здійснювали експорт зазначеної продукції протягом 10 місяців 2024 року.

За умови наявності невикористаного залишку квоти до 1 квітня вона буде розподілена між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту зазначеної продукції до держав ЄС за І квартал 2025 року.

Нагадаємо, що 24 грудня Кабінет міністрів затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2025 рік. Зокрема, квоту на курятину, качине та гусине м'ясо встановлено на рівні 55,536 тисячі тонн, а на індичатину - 1,565 тисячі тонн.

Зазначимо також, що за останні три роки ринок збуту української курятини розширився, зокрема за рахунок Канади, Єгипту та Кувейту. Також для м’яса птиці з України очікується відкриття ринку Китаю. Втім основним напрямком для українських експортерів все ж є Євросоюз (41% обсягу експорту в 2023 році).