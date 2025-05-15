Мінагрополітики запускає мережу підтримки фермерів і науковців: що відомо про систему AKIS

Мінагрополітики презентувало концепцію створення національної системи аграрних знань та інновацій (AKIS), яка об’єднає фермерів, науковців і дорадників задля розвитку сучасного, конкурентного агросектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Інновації в агросекторі

AKIS — один із головних двигунів інновацій у сільському господарстві Європи, і тепер ця система впроваджується в Україні. Це реальний крок до європейської інтеграції: не декларація на папері, а жива співпраця з фермерами, науковцями та дорадчими структурами, наголошує пресслужба.

Що це означає на практиці:

У центрі системи — фермер. Вся структура має працювати на його потреби: від оперативного доступу до актуальної аграрної інформації до впровадження новітніх рішень у господарстві.

Всі учасники знаннєвого простору — фермери, дорадники, науковці, викладачі, бізнес та громадські організації — об’єднуються в єдину мережу для спільної мети: створювати, поширювати й використовувати знання ефективно.

В Україні буде створено 8 регіональних AKIS-хабів. Це стануть центри, де можна отримати доступ до знань, інновацій, навчальних програм і професійних консультацій.

Українські фермери отримають можливість користуватися найкращими практиками, сучасними технологіями та досвідом країн Європейського Союзу.

"Без знань немає розвитку. А без інновацій — немає конкурентного агросектору. Український фермер має бути не просто сильним, а ще й добре поінформованим", - підсумував міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Нагадаємо, що з початку 2025 року понад 7,4 тисячі аграрних підприємств вже отримали кредити на загальну суму майже 44,5 мільярда гривень у межах різних державних програм підтримки. Зокрема, завдяки програмі компенсацій за розмінування фермерам вдалося повернути до обробітку майже 1 400 гектарів сільськогосподарських угідь.