Мінцифри запускає бета-тестування системи "еАкциз": підприємців запрошують долучитися

Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування сервісу “еАкциз” і запрошує підприємців приєднатися.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Про тестування

У Мінцифри закликали підприємців з ліцензією на виробництво або продаж алкоголю та тютюну долучитися до тестування інноваційної системи обігу підакцизних товарів "еАкциз". Участь допоможе визначити реальні потреби бізнесу та зробити систему більш зручною та ефективною.

Бета-тестування проходитиме в кілька етапів, на першому етапі тестуються:

Реєстрація підприємств та користувачів в електронній системі.

Управління доступами представників економічних операторів.

Замовлення унікальних ідентифікаторів для вітчизняної продукції та внесення інформації про імпортовані товари з ЄС.

Інтеграція з державними реєстрами.

API для тестування інтеграції з ERP-системами економічних операторів.

Зазначається, що тільки за 2024 рік Україна втратила 21,9 млрд грн через нелегальну торгівлю тютюновими виробами.

Система "еАкциз" допоможе зменшити корупцію, збільшити надходження до бюджету, усунути зайву бюрократію та полегшити роботу бізнесу і життя громадян, оскільки на полицях магазинів будуть лише якісні товари, підсумовують в пресслужбі.

Про електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Зазначалось, що електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду.

Додамо, що Мінцифри запустило окремий сайт проєкту "еАкцизу". Ця система повинна наблизити Україну до європейських стандартів.