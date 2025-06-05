Мінекономіки оголосило прийом заявок на співфінансування індустріальних парків

Мінекономіки розпочало прийом заявок на державне співфінансування індустріальних парків у 2025 році. На реалізацію інфраструктурних проєктів передбачено 500 млн грн. Оновлені правила дозволяють подавати кілька заявок та залучати додаткові джерела фінансування. Прийом заявок триватиме до 15 серпня.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Державне співфінансування індустріальних парків

"Розвиток індустріальних парків є важливою частиною політики Зроблено в Україні. Ми відкриваємо прийом заявок на співфінансування індустріальних парків. Торік держава підтримала 15 парків на 1,1 млрд грн — це 33 проєкти нової промислової інфраструктури. У 2025 році передбачено ще 500 млн грн", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ключові зміни:

Один заявник тепер може подавати кілька заяв протягом двох років, але в межах загальної суми до 150 млн грн, що дозволить краще планувати великі проєкти.

Уточнено умови повторного подання заяв.

До співфінансування можна залучати кошти місцевих бюджетів, кредити і гранти — не лише власні кошти.

У 2025 році на державну підтримку розвитку індустріальних парків передбачено 500 млн грн. Фінансування може покривати до 50% вартості робіт, а для парків у деокупованих регіонах — до 80%. Обов’язковою умовою є зведення щонайменше 5000 кв. м виробничих площ протягом трьох років і залучення щонайменше двох учасників до парку.

Кошти можуть спрямовуватись на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або на відшкодування витрат на підключення до мереж.

Подати заявку можна через один із уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.

Станом на сьогодні в індустріальних парках були збудовані або перебували в процесі будівництва 25 заводів. Було побудовано понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових або релокованих підприємств, і доступні близько 200 МВт електричної потужності для приєднання.

Про індустріальні парки

На даний момент у реєстрі нараховується 97 індустріальних парків, з яких 37 було створено в 2024-2025 роках.

За звітний період в індустріальних парках побудовано або знаходяться в процесі будівництва 25 заводів. Загалом зведено понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових чи релокованих підприємств, а також доступно близько 200 МВт електричної потужності для підключення.

Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу.

Нагадаємо, майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.