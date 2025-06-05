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Мінекономіки оголосило прийом заявок на співфінансування індустріальних парків
Мінекономіки розпочало прийом заявок на державне співфінансування індустріальних парків у 2025 році. На реалізацію інфраструктурних проєктів передбачено 500 млн грн. Оновлені правила дозволяють подавати кілька заявок та залучати додаткові джерела фінансування. Прийом заявок триватиме до 15 серпня.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Державне співфінансування індустріальних парків
"Розвиток індустріальних парків є важливою частиною політики Зроблено в Україні. Ми відкриваємо прийом заявок на співфінансування індустріальних парків. Торік держава підтримала 15 парків на 1,1 млрд грн — це 33 проєкти нової промислової інфраструктури. У 2025 році передбачено ще 500 млн грн", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Ключові зміни:
- Один заявник тепер може подавати кілька заяв протягом двох років, але в межах загальної суми до 150 млн грн, що дозволить краще планувати великі проєкти.
- Уточнено умови повторного подання заяв.
- До співфінансування можна залучати кошти місцевих бюджетів, кредити і гранти — не лише власні кошти.
У 2025 році на державну підтримку розвитку індустріальних парків передбачено 500 млн грн. Фінансування може покривати до 50% вартості робіт, а для парків у деокупованих регіонах — до 80%. Обов’язковою умовою є зведення щонайменше 5000 кв. м виробничих площ протягом трьох років і залучення щонайменше двох учасників до парку.
Кошти можуть спрямовуватись на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або на відшкодування витрат на підключення до мереж.
Подати заявку можна через один із уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.
Станом на сьогодні в індустріальних парках були збудовані або перебували в процесі будівництва 25 заводів. Було побудовано понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових або релокованих підприємств, і доступні близько 200 МВт електричної потужності для приєднання.
Про індустріальні парки
На даний момент у реєстрі нараховується 97 індустріальних парків, з яких 37 було створено в 2024-2025 роках.
За звітний період в індустріальних парках побудовано або знаходяться в процесі будівництва 25 заводів. Загалом зведено понад 100 тис. кв.м. промислової нерухомості для розміщення нових чи релокованих підприємств, а також доступно близько 200 МВт електричної потужності для підключення.
Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу.
Нагадаємо, майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.