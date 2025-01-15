Мінекономіки підбило підсумки минулого року та розповіло, які програми отримають фінансування у 2025 році

Міністерство економіки підбило підсумки роботи за 2024 рік та представило плани на 2025-й. Програма "Зроблено в Україні", спрямована на розвиток вітчизняного виробництва, стала ключовим фактором економічного зростання

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Завдяки державним інвестиціям у розмірі 35 млрд грн вдалося досягти приросту ВВП на 88 млрд грн, що становить додаткові +0,6% до загального зростання.

Плани на 2025 рік

Цього року в Україні продовжать розвиток програм, які успішно показали себе торік. Також розвиватимуть локалізацію в закупівлях – тобто, впровадять політику підтримки українських виробників у публічних та оборонних закупівлях.

Для аграріїв продовжать діяти програми компенсацій:

25% вартості сільськогосподарської техніки, що вже допомогло оновити парк техніки 3,5 тис. підприємств. У 2025 році планується збільшити кількість виробників у програмі на 20%.

15% вартості енергетичного обладнання, що дозволить долучити до програми понад 100 нових виробників.

Програма "Шкільний автобус" продовжуватиме підтримку українських виробників транспорту. У 2025 році планується закупити 460 автобусів на суму 1,6 млрд грн.

У сфері житла програма "єОселя" стане ще більш масштабною. У 2024 році понад 8,5 тис. родин отримали власні домівки, а у 2025 році планується видати 10 тис. нових іпотек, сприяючи розвитку будівельної галузі.

Для стимулювання інвестицій держава продовжить програми пільгового кредитування та грантової підтримки бізнесу:

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" орієнтуватиметься на інвестиції та переробку. Минулого року було видано 24,7 тис. кредитів на 93,1 млрд грн.

Гранти на переробку: у 2024 році було виділено 375 грантів на 1,8 млрд грн.

Підтримка індустріальних парків стане важливим інструментом для залучення інвестицій. На розвиток їхньої інфраструктури виділять 1 млрд грн, а також планується підписання ще 4 спеціальних інвестиційних договорів.

У 2025 році також продовжиться реформа управління державною власністю, розширення страхування воєнних ризиків, залучення коштів через програми Єврокомісії та активізація несировинного експорту. Україна продовжуватиме інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зокрема через ініціативи Roam Like Home, ACAA та SEPA.

Окрему увагу приділять поверненню бізнесу до деокупованих територій через розмінування та покращення умов для інвестицій.

Ключові досягнення 2024 року

У 2024 році українська економіка продемонструвала позитивні результати завдяки зусиллям, спрямованим на підтримку національного виробництва та експорту. Очікуване зростання ВВП становить 3,6%, з яких 0,6% забезпечено завдяки політиці "Зроблено в Україні".

Важливим досягненням стало збільшення обсягів експорту на 15,2%, що в грошовому вимірі склало $41,7 млрд.

Програма приватизації перевершила всі очікування: надходження до державного бюджету склали близько 12 млрд грн, що втричі перевищує запланований показник. Підприємства, які зберегли ключових фахівців завдяки бронюванню працівників, забезпечили 67% доходів держави.

Експорт залишатиметься пріоритетом. Україна продовжить розширювати доступ до ринків ЄС у межах Угоди про асоціацію, зокрема через ініціативу Roam Like Home. Крім того, буде налагоджено торговельні відносини з країнами Пан-Євро-Мед, США та іншими партнерами, а також розширено програми торгового фінансування через Експортно-кредитне агентство.

Для підтримки бізнесу продовжать діяти інвестиційні програми. У межах "Доступних кредитів 5-7-9%" минулого року було видано 24,7 тис. кредитів на суму 93,1 млрд грн. Також підприємства отримали 375 грантів на суму 1,8 млрд грн. У 2025 році на розвиток індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.

Робота над розширенням інфраструктури та програм страхування від воєнних ризиків також триватиме. Завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, такими як EBRD і DFC, уже впроваджено механізми страхування для підтримки бізнесу. Важливим аспектом стане повернення бізнес-активностей у деокуповані регіони через розмінування територій.

Соціальні програми також не залишаються осторонь. Зокрема, завдяки програмі "єОселя" у 2024 році понад 8,5 тис. українських родин змогли отримати власне житло. У 2025 році планується забезпечити 10 тис. нових іпотек, що також сприятиме розвитку будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів.

Додамо, що британська організація Made in Britain підтримує ініціативу "Зроблено в Україні" – програму, спрямовану на розвиток і підтримку українських виробників. Для цього Свириденко та представник Made in Britain Джордж Міддлтон підписали Меморандум про співробітництво у сфері виробництва. В результаті цього Британія допоможе просувати продукцію українських виробників на світові ринки.