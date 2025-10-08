Мінекономіки презентувало оновлений каталог індустріальних парків

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України представило оновлений каталог індустріальних парків — сучасний онлайн-ресурс, що допомагає підприємствам та інвесторам швидко знаходити майданчики для розвитку виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Каталог став частиною реалізації урядової програми "Зроблено в Україні", спрямованої на відновлення промислового потенціалу держави, підтримку внутрішнього виробництва та залучення інвестицій у реальний сектор економіки.

Індустріальні парки є одним із ключових механізмів цієї програми, адже вони надають бізнесу готову інфраструктуру, земельні ділянки та систему податкових стимулів.

Оновлений онлайн-каталог містить актуальну інформацію про 106 індустріальних парків по всій країні: їхню спеціалізацію, доступ до інженерних мереж, логістичні можливості, наявні стимули та умови для резидентів.

Мета оновлення — зробити пошук інвестиційних локацій максимально зручним, прозорим та швидким, сприяючи розвитку промисловості й створенню нових виробничих кластерів в Україні.

Нагадаємо, каталог індустріальних парків було створено у травні 2024 року. Він допомагає підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.