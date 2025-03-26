Міненерго затвердило Антикорупційну програму: які напрямки стануть пріоритетними

Міністерство енергетики України затвердило Антикорупційну програму на 2025-2027 роки. Документ визначає ключові корупційні ризики у діяльності міністерства та передбачає заходи для їх мінімізації або усунення.

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Про це повідомила пресслужба відомства. Як зазначають у міністерстві, Антикорупційна програма буде реалізовуватись шляхом системного дотримання засад антикорупційної політики Міненерго. Зокрема пріоритетними напрямами будуть:

кадрове забезпечення;

дотримання вимог фінансового контролю;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

публічні закупівлі; управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

організація розгляду повідомлень про можливі факти порушення антикорупційного законодавства.

Крім того, відомство планує проведення навчальних заходів для співробітників з питань антикорупційного законодавства .

Функції моніторингу і оцінки виконання програми покладено на сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міненерго. Зокрема фахівці будуть проводити аналіз своєчасності виконання заходів, актуальності і відповідності з метою контролю управління корупційними ризиками.

Нагадаємо, Канада виділила ще 33,4 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Таким чином, загальний внесок країни до Фонду підтримки енергетики України зріс до 40,1 млн євро.