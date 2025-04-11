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Мінфін вже виплатив 94,3 млрд грн на соціальні потреби у 2025 році

соцвиплати, Мінфін
Мінфін вчасно виплатив 94,3 млрд грн на соціальні потреби.

Міністерство фінансів в повному обсязі профінансувало соціальні виплати в І кварталі 2025 року. Загальна сума, спрямована із держбюджету на соціальні потреби, становить 94,3 мільярда гривень. 

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про виплати

Зокрема, кошти були розподілені на такі напрямки:

  •  53,5 млрд грн – для виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій через Пенсійний фонд України; 
  • 16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
  • 3,5 млрд грн – для підтримки малозабезпечених сімей; 
  • 15,0 млрд грн – на надання пільг і житлових субсидій;
  •  5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей;
  •  0,6 млрд грн – для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю.
Фото 2 — Мінфін вже виплатив 94,3 млрд грн на соціальні потреби у 2025 році

Нагадаємо, Міністерство фінансів профінансувало соціальні виплати за 2024 рік, виділивши з державного бюджету 447,9 млрд гривень. Уряд зміг забезпечити фінансування основних соціальних видатків завдяки співпраці з міжнародними партнерами, повністю погасивши заборгованість з пенсій та інших соціальних виплат.

Автор:
Ольга Опенько
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