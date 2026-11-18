Міністерство фінансів України у вівторок, 17 листопада 2026 року, провело аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за підсумками якого залучило до державного бюджету 11,05 мільярда гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Найбільший обсяг коштів надійшов від розміщення валютних паперів, водночас гривневі облігації двох випусків забезпечили понад 3,2 мільярда гривень.

Зокрема, гривневі облігації строком обігу 1,2 року під 15,07% річних принесли бюджету 1,146 мільярда гривень, папери в гривні строком на 2,3 року з дохідністю 16,27% річних забезпечили 2,058 мільярда гривень, а облігації в євро строком обігу 1,5 року під 3,05% річних залучили 157 мільйонів євро.

За даними Мінфіну, від початку 2026 року держава вже залучила через ОВДП понад 384,14 мільярда гривень, а з початку повномасштабної війни — майже 2,41 трильйона гривень.

Усі кошти від розміщення військових облігацій спрямовують на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вкладення українців в ОВДП оновили рекорд і портфель громадян зріс до 173,1 мільярда гривень. Станом на 2 листопада 2026 року обсяг держоблігацій у власності фізичних осіб оновив історичний максимум, збільшившись за місяць на 5,6 мільярда гривень, або на 3,3%.