Мінкульт не виявив порушень у будівництві 16-поверхівки в центрі Ужгорода

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не зафіксувало порушень законодавства про охорону культурної спадщини під час зведення 16-поверхового житлового будинку на Студентській набережній в Ужгороді.

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Відповідний висновок у міністерстві зробили на підставі роботи спеціальної групи, до складу якої увійшли представники Ужгородської міської ради та Закарпатської обласної військової адміністрації.

Питання викликало широкий суспільний резонанс. У 2023 році проти будівництва виступили мешканці Ужгорода, які зібрали близько 2,5 тисячі підписів під петицією з вимогою зупинити зведення багатоповерхівки, висота якої повинна була становити 47 метрів, а розташовуватиметься вона поруч із кварталом Малий Ґалаґов — архітектурним ансамблем, де забудова не перевищує п’яти поверхів.

Громадськість звернулася до голови Закарпатської ОВА, міського голови Ужгорода та прокуратури. Звернення також було передано до Міністерства культури.

Упродовж 2024 року Мінкульт не погоджував проєкт, посилаючись на невідповідність документації чинному законодавству та застарілість історико-архітектурного опорного плану Ужгорода, ухваленого ще у 2013 році. Згідно з твердженням автора петиції та керівника громадської ініціативи "Офіс перетворень" Олександра Ровняка, головна проблема полягає у відсутності чіткого положення про обмеження висотності у згаданому плані, що створює правовий вакуум і дозволяє будівництво високих споруд у чутливих історичних зонах.

Попри застереження, у червні 2024 року робоча група дійшла висновку, що відсутність конкретного обмеження поверховості в документації не дозволяє вважати будівництво незаконним. У лютому 2025 року Міністерство культури, спираючись на ці висновки, заявило про відсутність порушень законодавства про охорону культурної спадщини.

"Згідно з висновком робочої групи прямих порушень режиму використання зони регулювання забудови 1-ї категорії по об’єкту будівництва "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом по вул. Закарпатській 1 "д" в м. Ужгород Закарпатської області не виявлено", - йдеться у висновку.

Згідно з повідомленням Zaxid.net, будівництво на Студентській набережній здійснює компанія "Поділля-Транс".

Додамо, ціни на житло на Закарпатті далі ростуть як на дріжджах. Ужгород залишає за собою особливу роль на ринку нерухомості України. За майже три роки війни місто побило рекорди також із темпів виведення житлових будівельних проєктів на ринок.