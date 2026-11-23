Міністерство культури України затвердило нові критерії, за якими підприємства у сфері культури та інформації можуть отримати статус критично важливих. Для цього достатньо відповідати щонайменше одному з установлених критеріїв.

Як пише Dilo, відповідні вимоги затверджені наказом №1648 від 23листопада 2026 року.

Отримати статус критичних у сфері культури можуть державні підприємства та установи, якщо вони: мають статус національного закладу; зберігають державну частину Музейного фонду; працюють у сфері освіти, науки чи культури; розподіляють державні гранти; забезпечують роботу державних художніх колективів.

Кінокомпанії та видавництва

Окремі вимоги встановили для кінокомпаній. Серед них:

проведення щонайменше 500 кінопоказів на рік у 10 або більше областях, причому не менш як 20% мають бути безкоштовними показами для військових, ветеранів і переселенців;

виробництво національних фільмів за державні кошти;

створення технологій для кіноіндустрії, захищених патентами чи іншими документами;

підготовка українських субтитрів для людей із порушеннями слуху або аудіоописів щонайменше для 30 повнометражних фільмів.

Також враховуватимуть роботу кінокомпаній, які протягом двох років виробили щонайменше один повнометражний або чотири короткометражні національні фільми, розповсюдили шість національних фільмів або провели чотири кінозаходи за кордоном.

Видавництва можуть претендувати на статус, якщо за останні 12 місяців реалізували щонайменше два книжкові проєкти в Україні або за кордоном.

Які вимоги встановили для медіа

Серед претендентів — національні підприємства, суспільні медіа та суб'єкти іномовлення.

Окремі критерії стосуються виробників контенту для телемарафону "Єдині новини". Зокрема, компанії мають виробляти щонайменше 10 годин контенту на місяць вартістю від 1 млн грн або надавати пов'язані з виробництвом і трансляцією послуги на таку саму суму щомісяця.

Крім того, статус також можуть отримати провайдери аудіовізуальних сервісів із щонайменше 100 телеканалами українського виробництва та середньомісячним чистим доходом від 500 тис. грн.

Серед інших категорій — виробники офіційних державних видань; друковані медіа, залучені до інформаційних кампаній у прифронтових і тимчасово окупованих регіонах; виробники шкільних підручників; підприємства, що працюють над проєктами ініціативи "Тисячовесна".

Після перегляду критеріїв міністерства мають перевірити, чи відповідають їм підприємства, які вже отримали відповідний статус. Якщо критерій, на підставі якого підприємство визнали критично важливим, скасували, рішення про надання статусу мають переглянути.

Раніше повідомлялося, що після завершення перегляду критеріїв критичності близько 10–15% українських підприємств можуть втратити відповідний статус.