Міноборони оголосило тендер на постачання води для ЗСУ на понад 656 млн грн

Державна закупівельна агенція оборонного відомства "Державний оператор тилу" оголосила відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для потреб Збройних сил України у другому півріччі 2025 року.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Очікувана вартість закупівлі перевищує 656 мільйонів гривень. Закупівля розділена на вісім окремих лотів, а дата проведення аукціону призначена на 5 травня 2025 року.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, під час аналогічної закупівлі на перший квартал 2025 року вдалося заощадити понад 74,3 мільйона гривень, що становить більше 10% від початкової очікуваної вартості.

Він наголосив на важливості своєчасного проведення тендерів без збоїв і з урахуванням реальних потреб військових на передовій.

У Міноборони пояснили, що закупівля бутильованої води відбувається окремо від загального каталогу через специфіку продукту. Основну частину витрат становлять не вартість самої води, а послуги з транспортування і доставки, які залежать від обсягів постачань та їхньої географії.

Зауважимо, що у першому кварталі 2025 року ДОТ наклав штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для Збройних сил України. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.