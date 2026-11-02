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Міноборони оголосило закупівлю харчування для ЗСУ на 43,8 млрд грн: що зміниться у 2027 році

харчування у ЗСУ
Для закупівель продуктів для ЗСУ оновили описи 360 позицій / Міноборони

Агенція оборонних закупівель Міноборони оголосила закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту на 2027 рік. Очікувана вартість замовлення становить 43,8 млрд грн. Водночас зросте й розрахункова ціна комплекту продуктів на одного військового — зі 171,48 грн до 181,74 грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Які вимоги до продуктів змінили

У каталозі оновили описи всіх 360 позицій. Зміни затвердили в червні 2026 року, щоб точніше визначити вимоги до продуктів, які постачатимуть військовим.

"Всі 360 позицій, що містяться в каталозі продуктів, мають повністю оновлені описи. [...] З ключового унормували відсоток води в замороженому м'ясі, прописали калорійність та визначили граничні розміри для овочів та фруктів", повідомив заступник міністра Мстислав Банік.

Зокрема, в описах продуктів зазначили їхню енергетичну цінність, а для товарів із відповідними ДСТУ також вміст білків і жирів на 100 г. Це стосується, серед іншого, м'ясної, рибної та молочної продукції.

Для замороженого м'яса та м'яса птиці встановили граничний вміст води не більше 5%. Для овочів і фруктів визначили мінімальні та максимальні розміри.

Скільки коштуватиме харчування

Очікувана ціна комплекту продуктів на одну людину зросла на 10,26 грн зі 171,48 грн у 2026 році до 181,74 грн у 2027-му. У ДОТ пояснюють це подорожчанням енергоносіїв та інфляцією.

Остаточну вартість визначать після торгів. Для порівняння: торік комплекти харчування коштували від 120 до 155 грн залежно від контракту.

Як перевірятимуть постачальників

Відповідність продуктів вимогам перевірятимуть фахівці Головного управління Державного гарантування якості. Контроль також охоплюватиме виконання контрактів: повноту та своєчасність поставок.

"Для нас важливо не лише завчасно планувати закупівлі, а й контролювати виконання контрактів", зазначив тимчасовий виконувач обов'язків директора ДОТ Артем Романюков.

Закупівлю поділили більш ніж на 20 лотів різного обсягу та вартості. Постачальників визначатимуть за регіональним принципом: кожен відповідатиме за доставку продуктів до військових частин у закріпленому за ним регіоні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ змінюють систему харчування військових: продукти перевірятимуть на розподільчих центрах ще до доставки у військові частини, а закупівлю харчів і логістичних послуг розділять.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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