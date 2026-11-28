Міністерство оборони України оновило критерії визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки. Зміни стосуються документального підтвердження виконання оборонних контрактів та вимог до підприємств, які отримали грантове фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.

Міноборони затвердило чотири єдині форми документального підтвердження укладення та виконання договорів оборонного призначення. Раніше відповідні форми мали рекомендаційний характер.

Водночас збережено вимоги щодо підтвердження інформації державним замовником у сфері оборони, його службою або військовою частиною, а також надання копії фінансової звітності за останній звітний період.

Незмінною залишається й вимога щодо частки продукції, робіт і послуг оборонного призначення – вона має перевищувати 50% загального обсягу виробництва підприємства, виконаних робіт та наданих послуг за останній звітний період.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, перехідний період дозволить підприємствам переоформити бронювання працівників відповідно до нових вимог без затримок у виконанні оборонних замовлень.

Що змінилося для підприємств, які отримали гранти

Раніше для підтвердження відповідності грантовому критерію підприємства мали надати копії грантового договору із заявкою та документа про отримання коштів.

Тепер, якщо звітний період за грантовим договором завершився, підприємство також має документально підтвердити, що продовжує виконувати його умови.

Мінімальний обсяг грантової підтримки залишається незмінним – 500 тис. грн на одного військовозобов'язаного працівника, якого підприємство пропонує до бронювання.

Кількість критеріїв та загальний механізм визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, не змінилися.

З набранням чинності новим наказом Міноборони попередній наказ від 28 жовтня 2025 року №722 втрачає чинність.

Нагадаємо, уряд нещодавно змінив порядок розрахунку ліміту бронювання для підприємств ОПК. Відтепер квоту у 95% визначатимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників, а не від чисельності, зафіксованої у рішенні Міноборони про критичність підприємства.