Міноборони передало ЗСУ понад 6 гектарів землі в двох областях України

Міністерство оборони України офіційно передало Збройним силам України 6,5 гектарів землі, зареєструвавши 10 окремих ділянок у Житомирській, Львівській областях та у Львові в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У відомстві уточнюють, що у Житомирській області зареєстровано сім земельних ділянок загальною площею близько 5.5 га, у Львівській області – дві ділянки площею 0.85 га, а у Львові – одну ділянку площею 0.2 га.

Реєстрація цих земель в Державному реєстрі дозволяє передавати їх в оперативне управління військовим частинам, використовувати під будівництво житла для військовослужбовців із залученням позабюджетних коштів. Крім того, реєстрація ділянок унеможливлює їх використання сторонніми особами.

Як зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, загалом у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно вже зареєстровано 281 000 га земель оборонного призначення.

Загалом, у 2024 році в Державному земельному кадастрі за Міністерством оборони України було зареєстровано 8 500 га земель. Значна частина цих земель використовувалася Міністерством оборони з початку незалежності України, але не була належним чином оформлена. Тепер вони отримали законний статус для розвитку військової інфраструктури та забезпечення потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, восени 2024 року Міноборони у взаємодії з Офісом Генпрокурора повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень. Майже 2,5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м - використовували для отримання прибутку. Тепер вони будуть використовуватися в інтересах оборони.