Міноборони посилює контроль якості палива та мастил для техніки ЗСУ

Міноборони посилює контроль за якістю паливно-мастильних матеріалів (ПММ), які використовують Збройні сили України. Завдяки цьому підвищено рівень безпеки та надійності техніки на фронті.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За даними відомства, з початку війни кількість випробувань ПММ для ЗСУ зросла у понад 3.5 рази. У 2022 році було перевірено 1 500 зразків, у 2023-му — 4 000, а у 2024-му цей показник перевіщив 5 000.

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, контроль якості паливно-мастильних матеріалів – це безпосередньо питання боєздатності нашої армії.

"Ми не можемо допустити, щоб через неякісне паливо чи мастила виходила з ладу техніка або зривалися бойові завдання", – наголосив він.

Перевірки здійснюються у розгалуженій лабораторії ПММ Центрального управління контролю якості (ЦУКЯ), який координує весь процес контролю. Лабораторія укомплектована сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом. Виробничі процеси постійно автоматизуються, що прискорює лабораторні випробування та мінімізує вплив людського фактору на їх результати.

Наразі триває створення окремого навчального підрозділу, який готуватиме спеціалістів за напрямом “Контроль якості пально-мастильних матеріалів”. Крім того, розробляються методичні рекомендації з хіммотології, проводяться науково-дослідні роботи щодо застосування ПММ на військовій техніці.

Одним з пріоритетів Міноборони у закупівлях для потреб ЗСУ завжди залишається якість. Завдяки посиленню контролю якості неякісне паливо не використовується на військовій техніці.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Міноборони виділило майже 12,3 млрд грн для оснащення бойових бригад.