Міноборони спрямувало вже понад 12 млрд грн на закупівлю техніки для бойових бригад у 2025 році

У першому кварталі 2025 року Міноборони виділило майже 12,3 млрд грн для оснащення бойових бригад.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужа відомства.

Про призначення коштів

Основний пріоритет Міноборони — оперативне фінансування потреб бойових частин. Захисники, що перебувають на передовій, найкраще розуміють актуальні потреби на конкретних ділянках фронту, тому мають можливість самостійно визначати пріоритетні закупівлі безпілотних літальних апаратів (БпЛА), наголошують в пресслужбі.

Так, кошти спрямовані на закупівлю:

безпілотників;

засобів радіоелектронної боротьби;

транспортних засобів;

іншого критично важливого обладнання для підвищення ефективності підрозділів на передовій.

Зазначається, що вже розпочато проєкт "Лінія дронів". У рамках цієї програми п’ять найефективніших бойових підрозділів, що використовують БпЛА, отримали можливість самостійно закуповувати дрони, засоби радіоелектронної боротьби та автотранспорт для мобільних груп.

Завдяки безпілотникам на фронті вдасться створити killzone та заблокувати рух ворожих сил і техніки.

Міноборони прагне максимально швидко доставляти нові українські дрони до бойових бригад. З цією метою, на початку 2025 року, були змінені правила закупівель, що дозволили військовим частинам закуповувати як кодифіковані, так і некодифіковані вироби за спрощеними процедурами. Це дозволяє бригадам безпосередньо на полі бою тестувати новітні вітчизняні БпЛА та подавати свої пропозиції щодо їх масштабування до військово-політичного керівництва країни, розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Загалом, протягом 2024 року МіністерствооборониУкраїни кодифікувало та дозволило до використання у Силах оборони близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 видів гранатометів.

Додама, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.