Міноборони закупило дизпаливо для ЗСУ на червень зі знижкою понад 10%

Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони України, провів закупівлю дизельного пального для потреб Збройних сил України на червень.

Про це повідомляє Міноборони.

За результатами тендеру середньозважена ціна всіх лотів склала 31 355,31 грн за тонну, що на 10,41% нижче від очікуваної вартості.

Загальна сума за результатами торгів — 1,17 млрд грн, повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Він також зазначив, що з початку 2025 року ДОТ уже придбав паливно-мастильних матеріалів для ЗСУ на суму 10,9 млрд грн.

Такий результат, за словами посадовця, є свідченням ефективності стратегії закупівель, яка передбачає:

використання спотових закупівель — короткотермінових контрактів із актуальною ринковою ціною;

оптимальний вибір часу для тендерів із урахуванням падіння котирувань та ф’ючерсних контрактів на нафту;

визначення очікуваної вартості як максимально можливої, залежно від ринкової ситуації.

Директорка програми паливно-мастильних матеріалів ДОТ Марина Єремєєва підкреслила, що оператор продовжує своєчасно і якісно забезпечувати ЗСУ пальним, орієнтуючись на ефективне використання коштів.

"Наша мета – не лише гарантувати безперебійне постачання, але й забезпечувати ощадливе використання бюджету, адже кожна гривня має працювати на перемогу", — наголосила вона.

Додамо, ДОТ оголосилв відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для потреб ЗСУ у другому півріччі 2025 року.