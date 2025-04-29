Міноборони зекономило майже 180 млн грн завдяки аудиту закупівель

Міністерство оборони України у січні-березні 2025 року зекономило 176.5 млн грн з державного бюджету завдяки аудиту закупівель для структурних підрозділів, органів військового управління та військових частин.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зекономили

Зазначається, що Міноборони не допустило закупівлю товарів за завищеною вартістю, з неналежними технічними характеристиками та з іншими порушеннями на загальну суму 172.43 млн грн.

Крім того, завдяки зменшенню очікуваної вартості предметів закупівлі та збільшенню кількості товарів, що закуповувалися, заощаджено 4.07 млн грн.

Як повідомляється, аудитори Міноборони встановили, що представники кількох підрозділів намагалися закупити двоярусні ліжка за завищеною ціною. Крім того, пропозиції, що були надані потенційними постачальниками, не відповідали вимогам тендерної документації.

Також у двох військових частинах під час тендеру не були дотримані загальні технічні вимоги до легкових автомобілів підвищеної прохідності, тому закупівельні процедури за зазначеними позиціями були скасовані.

Завдяки рекомендаціям аудиторів у двох військових частинах вдалося зменшити вартість закупівлі партій квадрокоптерів Mavic на понад 630 000 грн.

Неналежне витрачання бюджетних коштів

В Міноборони наголосили, що не всі посадові особи реагують на застереження аудиторської служби Міноборони.

"Це призводить до неналежного витрачання бюджетних коштів, створення умов для зловживання та закупівлі продукції за завищеними цінами. Інформація про такі випадки в обов'язковому порядку доводиться до органів військового управління для реагування", - підкреслили у відомстві.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.