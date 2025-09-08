Міноборони зекономило понад 500 млн грн на закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України зекономила майже 511 млн грн під час закупівлі FPV-дронів завдяки рамковим угодам, побудованим на тактико-технічних характеристиках (ТТХ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Новий підхід дозволив провести конкурентні торги між вісьмома виробниками та забезпечити армію якісною технікою за нижчою ціною.

Загальна очікувана вартість закупівлі становила 2,058 млрд грн. За підсумками торгів контракти укладені на 1,547 млрд грн, що дало економію у розмірі майже 511 млн грн.

"Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки. Це наочний приклад того, як ефективні закупівлі безпосередньо підсилюють обороноздатність України", – зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

Де вдалося заощадити найбільше

Економія в середньому склала близько 25%, а в окремих лотах – ще більше. Наприклад:

очікувана вартість 202,3 млн грн → переможець – 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);

очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);

очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець – 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

"Завдяки новій процедурі АОЗ зекономив майже 25% від очікуваної вартості закупівлі. Це означає, що можемо придбати більше дронів і забезпечити військо значно більшим обсягом техніки за ці кошти", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Закупівля відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників. Подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника. Частина виробників уже здійснила перші відвантаження FPV-дронів для Збройних Сил України.

У відомстві додають, що рамкова угода – це процедура державних закупівель, яка передбачає попередній відбір постачальників. Компанії спершу проходять кваліфікацію за базовими критеріями, а потім беруть участь у тендерах із чітко визначеними вимогами до продукції.

Такий підхід дозволяє проводити чесну конкуренцію серед виробників та досягати значної економії коштів без втрати якості техніки.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.