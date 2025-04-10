Міноборони змінює методи інформування про ризики вибухонебезпечних предметів

Міністерство оборони працює над вдосконаленим проєктом національного стандарту з інформування про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами (ВНП).

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Про це інформує пресслужба відомства.

Про методи інформування

Зазначається, що завдяки чинному стандарту вдалося суттєво знизити кількість інцидентів з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення з початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Однак, через зміну характеру забруднення території країни, виникла необхідність вдосконалення методів інформування.

Для створення нового проєкту було залучено експертів з усіх зацікавлених структур, які безпосередньо працюють з населенням щодо інформування.

Це дозволить розробити ефективні рішення для покращення інформаційних кампаній, що поєднуються з заходами розмінування та очищення території України, з метою мінімізації випадків інцидентів із вибухонебезпечними предметами серед населення.

Проєкт стандарту розбитий на вісім частин, по кожній з яких працювала окрема група фахівців.

Надані пропозиції та зауваження опрацюють співголови ініціативної групи від Міністерства оборони України, Міністерства економіки України та UNICEF Ukraine. Після цього документ відправлять на розгляд технічного комітету.

Замінованість України

Загалом оператори протимінної діяльності змогли проінформувати понад 1,70 млн осіб та провести 69, 51 тис. інформаційних сесій з лютого 2022 року.

Завдяки цим зусиллям кількість інцидентів із вибухонебезпечними предметами серед населення скоротилася майже втричі — з 401 випадку у 2023 році до 149 у 2024 році.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій. В результаті підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів.

Слід зазначити, що Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.