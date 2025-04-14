Мінус один банк і 17 фінустанов: Нацбанк скоротив кількість учасників ринку

У березні 2025 року Національний банк виключив з реєстрів 17 небанківських установ та один банк. Загальна кількість учасників небанківського сектору зменшилася до 838, а число банків — до 60.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Фінансовий ринок зазнав скорочення

У березні Нацбанк відкликав банківську ліцензію у банку "Портал" та виключив його з Державного реєстру банків після рішення акціонера припинити банківську діяльність, залишивши юридичну особу.

Крім того, із реєстрів було виключено дві кредитні спілки за ініціативою заявників, а також примусово 13 фінансових компаній, одного страховика та одну кредитну спілку.

У березні анульовано ліцензії п’яти фінансовим компаніям і двом кредитним спілкам за заявами, примусово – восьми фінансовим компаніям, одному страховикові та одній кредитній спілці. Національний банк також обмежив ліцензію одній фінансовій компанії.

Станом на 1 квітня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють:

451 фінансова компанія (зменшено на 13);

53 страховики non-life (зменшено на 1);

10 life-страховиків;

1 страховик зі спеціальним статусом;

108 ломбардів;

98 кредитних спілок (зменшено на 3);

1 лізингодавець;

43 страхових брокери;

73 колекторські компанії.

Кількість банківських груп: 15 (без змін). Кількість небанківських фінансових груп: 41 (збільшено на 1).

На платіжному ринку діють 15 платіжних систем, створених резидентами (у тому числі державні), та 14 міжнародних систем (кількість не змінилася).

У секторі надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що надають платіжні послуги;

1 банк – емітент електронних грошей;

1 оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших учасників ринку належать 50 комерційних агентів (було 49) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 30).

Про заходи НБУ

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.