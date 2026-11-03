Мін’юст запустив ШІ-асистентку: "Лекса" надає консультації про 176 державних послуг

На сайті Міністерства юстиції України запрацювала ШІ-асистентка "Лекса". Вона допомагає розібратися, як отримати 176 державних послуг: від реєстрації шлюбу та народження дитини до оформлення спадщини й майнових прав.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

На які запитання відповідає "Лекса"

Асистентка надає покрокові інструкції, пояснює, які документи потрібні для отримання послуг, і підказує, де знайти офіційні форми та реєстри.

Відповіді формуються на основі інформаційної бази Мін’юсту. До неї входять нормативні документи й описи послуг, підготовлені експертами міністерства. Базу планують оновлювати в разі змін законодавства.

Водночас "Лекса" не замінює юриста: вона не надає юридичних консультацій для ухвалення правових рішень, не оцінює конкретні ситуації, не запитує персональні дані та не має доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів.

Хто розробив асистентку

Над технологією працювала команда українського стартапу OBRIY.ai. Її обрали за результатами відкритого конкурсу в межах програми GovTech Lab Ukraine. Розробку профінансували без залучення державних коштів.

"Технологія не замінює фахівців, а бере на себе частину типових запитів, які раніше потребували залучення операторів", — зазначив генеральний директор директорату цифрового розвитку Мін’юсту Єгор Разогрєєв. За його словами, це має звільнити час працівників для складніших звернень.

Заступниця міністра юстиції Ольга Рябуха повідомила, що від подання проєкту на конкурс до запуску сервісу минуло понад рік. За її словами, над ним працювали команди міністерства та розробника.

Скористатися "Лексою" можна на сайті Мін’юсту. Віджет асистентки розташований у правому нижньому куті сторінки.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запустили новий голосовий функціонал, який дозволяє отримувати консультації щодо державних послуг, знаходити інформацію про особисті дані та користуватися сервісами за допомогою усних запитів.