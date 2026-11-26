За січень – жовтень 2026 року місцеві бюджети України отримали 198,8 млн грн збору за паркування транспортних засобів. Це на 14%, або на 24,4 млн грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України (ДПС).

За десять місяців 2026 року збір сплатили 652 платники. Найбільші надходження зафіксовано у таких областях:

Одеській – 68,3 млн грн;

Львівській – 55 млн грн;

Дніпропетровській – 47,8 млн грн;

Івано-Франківській – 10 млн грн.

На ці чотири регіони припадає понад 91% загальних надходжень від збору за паркування в Україні.

Сплачені кошти залишаються у місцевих бюджетах і можуть спрямовуватися на розвиток транспортної інфраструктури, облаштування паркувальних майданчиків та утримання доріг.

Хто сплачує збір за паркування та які ставки діють у 2026 році

Платниками збору є юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які організовують паркування транспортних засобів відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.

Збір нараховується на площу земельних ділянок, відведених для паркування, а також комунальних гаражів, стоянок і паркінгів, збудованих за кошти місцевих бюджетів.

Ставки встановлюють місцеві ради. Максимальна ставка становить 0,075% мінімальної заробітної плати за квадратний метр площі. У 2026 році це 6,49 грн за кв. м на день.

Збір не нараховується на площі, відведені для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

Для них має бути передбачено щонайменше 10% загальної кількості паркувальних місць. Якщо на майданчику менш ніж десять місць, принаймні одне з них має бути безоплатним.

Нагадаємо, за січень – жовтень 2026 року надходження від туристичного збору до місцевих бюджетів України зросли на 28,5% і становили 362,3 млн грн. Найбільше коштів отримали Львівська область та Київ.