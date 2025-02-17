Місія МВФ розпочне роботу в Україні: що відомо

Міністр фінансів України Сергій Марченко та директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили підготовку до сьомого перегляду програми EFF. Очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Зазначається що Міністерство фінансів разом з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням узгоджених реформ.

Україна успішно пройшла шість переглядів Програми і наразі працює над виконанням умов для отримання наступного траншу, обсяг якого становить близько 917,5 млн доларів.

Плани на 2025 рік

У 2025 році планується залучити 2,7 млрд доларів від МВФ за підсумками чотирьох квартальних переглядів. Ця програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, загальний обсяг якого наразі складає близько 148 млрд доларів.

Зазначається, що на сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків — реформаційних заходів в рамках програми Механізму розширеного фінансування з МВФ. Для продовження функціонування програми у 2025 році український уряд має виконати необхідні умови у таких напрямках:

зміцнення фінансової стабільності;

підтримка економічного відновлення;

покращення управління державними інституціями;

євроінтеграція.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року виконавча рада МВФ завершила шостий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило країні отримати черговий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США.

Ще один транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала 23 жовтня. Тоді кошти спрямували на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.