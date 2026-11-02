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Митні платежі зросли на 12,5% за рік: скільки грошей отримав бюджет у жовтні

гривні
Середньоденні надходження від митниці становили 3,4 млрд грн / Shutterstock

За результатами роботи у жовтні 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 75,4 млрд грн митних платежів. Середньоденні надходження склали 3,4 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна митна служба України.

У порівнянні з жовтнем 2025 року показник зріс на понад 8,4 млрд грн, або на 12,5%. Всього з початку року до держбюджету спрямовано 724,2 млрд грн митних платежів.

Вплив обстрілів на економіку

За даними Держмитслужби, суттєвий вплив на економічну активність у жовтні мало подальше знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів внаслідок загострення ворожих обстрілів.

Попри ці виклики, український бізнес продовжує працювати та забезпечувати стабільні надходження до державного бюджету.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року до державного бюджету надійшло 648,8 млрд грн митних платежів. При цьому 88% усіх надходжень забезпечили лише 3,3 тис. імпортерів — близько 4% від загальної кількості платників, включно з громадянами.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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