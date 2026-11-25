Україна та Угорщина обговорили запуск прямих потягів за новими маршрутами, а також розширення пропускної спроможності залізничного переходу Чоп - Захонь. Відповідні домовленості стали частиною переговорів президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо розвитку двосторонньої співпраці.

Як пише Dilo, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Переговори охоплювали кілька напрямів двосторонньої співпраці, зокрема енергетику, торгівлю, гуманітарну підтримку та транспортну інфраструктуру.

Серед обговорюваних інфраструктурних проєктів - реконструкція чинних пунктів пропуску, створення нових переходів і запуск прямих залізничних маршрутів між країнами.

За словами Зеленського, сторони також обговорили постачання газу та дизельного пального в Україну, а також можливість ширшого використання українських газосховищ угорськими компаніями.

Президент зазначив, що за підсумками переговорів досягнуто конкретних домовленостей. Відповідні команди мають опрацювати їхню реалізацію.

Про залізничний перехід Чоп - Захонь

Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку залізничного сполучення між країнами.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що сторони розглянули можливість збільшення пропускної спроможності залізничного переходу Чоп - Захонь.

Цей напрям історично був одним із ключових транспортних коридорів між колишнім Радянським Союзом і країнами Європи.

За словами угорського прем'єра, географічне розташування обох держав створює передумови для активнішого розвитку транзитних перевезень. Через Україну та Угорщину проходять значні транспортні потоки, тому розширення залізничної інфраструктури може посилити логістичні можливості регіону.

Крім транспортних питань, Зеленський і Мадяр обговорили гуманітарне розмінування та можливість розширення участі Угорщини у відповідній коаліції.

Наразі сторони мають перейти до опрацювання досягнутих домовленостей на рівні профільних команд.

Нагадаємо, щомісяця з АТ "Укрзалізниця" звільняється близько 1,5 тис. працівників, а кількість відкритих вакансій у компанії вже перевищила 49 тис. Головними причинами відтоку кадрів є неконкурентний рівень зарплат та складні умови праці.