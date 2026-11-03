Молдова планує купити в України до 50 млн куб. м газу: що відомо про переговори

Молдова розглядає можливість закупівлі в України від 10 млн до 50 млн кубометрів природного газу. Переговори між країнами вже тривають, а першу контрольну закупівлю обсягом 2 млн кубометрів молдовська сторона провела після візиту урядової делегації до Києва.

Як пише Dilo, про це заявив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, остаточний обсяг закупівлі залежатиме від наявності вільних запасів газу, чинних контрактів та комерційних умов постачання.

Питання можливого імпорту обговорювали минулого тижня під час візиту урядової делегації Молдови до Києва. Після переговорів молдовська сторона провела тестову закупівлю, придбавши 2 млн кубометрів природного газу.

Водночас остаточних домовленостей щодо обсягів і вартості майбутніх поставок поки немає.

Молдова хоче отримати газ за ціною нижче ринкової

Жунгієту зазначив, що переговори щодо вартості газу тривають. Молдовська сторона прагне домовитися про ціну, яка буде нижчою за ринкову, однак конкретну формулу розрахунку міністр не розкрив.

За його словами, це комерційні переговори, тому передчасне оприлюднення цінових умов може вплинути на їхній перебіг.

Угода має бути економічно вигідною для Молдови. На остаточні умови також впливатимуть доступні обсяги ресурсу та зобов'язання за вже укладеними контрактами.

Молдова розраховує на газ із румунського родовища

Паралельно країна готується до диверсифікації джерел постачання природного газу. За словами глави Міненерго, після початку розробки румунського морського родовища Neptun Deep Молдова зможе покривати за рахунок цього ресурсу приблизно чверть добового споживання газу.

Початок розробки родовища в Чорному морі очікується наприкінці 2027 року.

Постачання здійснюватимуть на підставі трирічного контракту, який державна компанія Energocom підписала 7 травня 2025 року з румунською OMV Petrom. Умови угоди передбачають прив'язку ціни до біржових індикаторів із застосуванням знижки.

Жунгієту також звернув увагу на логістичну перевагу цього маршруту. Менші витрати на транспортування газу можуть позитивно вплинути на кінцеву вартість ресурсу та тарифи для споживачів.

Таким чином, Молдова розглядає закупівлі газу в України як один із можливих інструментів забезпечення енергетичних потреб країни, водночас розширюючи співпрацю з румунськими постачальниками.

Нагадаємо, 29 жовтня Україна почала відбирати природний газ із підземних сховищ. На старті сезону там зберігалося 15,97 млрд куб. м газу — на 20% більше, ніж торік. Це найбільший обсяг запасів перед зимою за останні три роки.