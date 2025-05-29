Молочнотоварні ферми у квітні наростили виробництво молока: які регіони вийшли в лідери

Молочнотоварні ферми (МТФ) наростили виробництво молока-сировини в чотири місяці 2025 року на 5%, що випереджає темпи приросту надою у провідних експортерів молочних продуктів з Новаї Зеландії, Австралії і Нідерландів. Однак, ситуація на молочному ринку не сприяє подальшому нарощенню обсягів надою в промисловому секторі.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

За попередніми даними Мінагро, в квітні 2025 року господарства усіх категорій виробили 604 тис. т молока-сировини, що на 48 тис. т більше (+9%) відносно березня 2025 року, але на 27 тис. т менше (-4%) відносно квітня 2024 року. В січні-квітні 2025 року обсяги надою в Україні становили 2,05 млн т, що на 79 тис. т (-4%) менше відносно минулорічного періоду. В квітні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 45%, а господарств населення – 55%.

Підприємства виробили 270 тис. т молока-сировини в квітні 2025 року, що на 2 тис. т менше (-1%) порівняно з березнем 2025-го, але на 16 тис. т більше (+6%) порівняно з квітнем 2024-го. В січні-квітні 2025 року МТФ виробили 1,04 млн т молока-сировини, що на 53 тис. т (+5%) більше відносно минулорічного періоду.

В господарствах населення обсяги надою в квітні 2025 року становили 334 тис. т молока, що на 51 тис. т більше (+18%) відносно березня 2025 року, але на 43 тис. т менше (-11%) відносно квітня 2024-го. В січні-квітні 2025 року присадибний сектор виробив 1,01 тис. т молока-сировини, що на 132 тис. т (-12%) менше відносно минулорічного періоду.

Регіони-лідери

Як зазначив аналітик, в січні-квітні 2025 року МТФ наростили обсяги виробництва молока-сировини в 13 областях. Серед нових лідерів за обсягами виробництва – Хмельницька, Тернопільська та Житомирська області. Однак, в Закарпатській і Харківській області показники знизилися.

"Розбиті ферми, вимушена релокація з прифронтових регіонів, а також невизначена ситуація на молочному ринку не сприяють нарощенню обсягів надою на сільгосппідприємствах", — зазначив Кухалейшвілі.

Нагадаємо, протягом травня ціни на молоко-сировину в Україні залишались стабільними, попри надлишок пропозиції, що компенсувався експортом готової продукції до ЄС.