У 2027 році виробництво молока в Україні зменшиться на 14% порівняно з 2026 роком — до 5,3 млн тонн. Водночас випуск сиру, вершкового масла та сухого молока демонструватиме зростання.

Як пише Dilo, про це повідомляє Аgroportal з посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA).

За оцінками американських аналітиків, падіння виробництва сирого молока наступного року становитиме 845 тис. тонн (проти очікуваних 6,145 млн тонн у 2026 році).

Попри скорочення сировинної бази, переробна галузь нарощуватиме обсяги виробництва та торгівлі:

Сир: випуск зросте на 10 тис. тонн — до 170 тис. тонн. Очікується також збільшення як експорту (до 16 тис. тонн, +1 тис. тонн), так і імпорту (до 55 тис. тонн, +3 тис. тонн).

Вершкове масло: виробництво збільшиться на 1 тис. тонн і сягне 74 тис. тонн. Експорт збережеться на рівні 2026 року — 8 тис. тонн.

Сухе знежирене молоко: випуск прогнозується на рівні 51 тис. тонн (+2 тис. тонн до показника 2026 року), експорт залишиться незмінним — 25 тис. тонн.

Сухе незбиране молоко: виробництво зросте на 1 тис. тонн — до 15 тис. тонн, а обсяги експорту не зміняться і становитимуть 2 тис. тонн.

Нагадаємо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.