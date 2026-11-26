Український магазин дослідницьких пептидів LongEva анонсував розширення каталогу: у грудні в продаж надійдуть дві речовини, які до цього в Україні системно не продавав майже ніхто, – ADAMAX і Cartalax. Обидві належать до ринку research reagents, тобто матеріалів для лабораторних досліджень, але працюють у протилежних напрямах: одна – про мозок і когнітивні функції, друга – про хрящі та суглоби. Розбираємося, що це за молекули, звідки вони взялися і чим відрізняються.

Звідки взагалі попит

Світовий ринок дослідницьких пептидів останні роки зростає разом із хвилею інтересу до довголіття та біохакінгу. Якщо раніше розмови точилися переважно навколо пептидів для контролю ваги, то тепер дослідники дедалі частіше дивляться у два боки: нейропротекцію та здоров'я сполучної тканини. Саме в цих двох нішах і з'явилися герої цього матеріалу. В українському пошуку попит видно неозброєним оком: запити про Cartalax стабільно доповнюються словами "купити", "відгуки" та "ціна", а ADAMAX активно шукають англійською, де його вже продають десятки американських і європейських лабораторних магазинів.

ADAMAX: семакс, якому додали "якір"

ADAMAX – це синтетичний похідний семаксу, пептиду з семи амінокислот, який розробили на основі фрагмента гормону АКТГ і який із 1990-х зареєстрований у низці країн як ноотропний засіб. Семакс вивчали у контексті пам'яті, уваги та відновлення після уражень мозку, а його дія пов'язується, зокрема, з фактором росту нервів BDNF. Проблема семаксу як дослідницької молекули проста: він швидко руйнується ферментами, тож діє недовго.

ADAMAX намагається цю проблему обійти хімічно. До тієї самої семаксової основи з одного кінця додали ацетильну групу, а з другого – фрагмент на основі адамантану, об'ємної "клітки" з атомів вуглецю. Такий самий прийом раніше застосували в іншому дослідницькому пептиді, відомому як P21: адамантановий "якір" у доклінічних роботах допомагав молекулі довше зберігатися і краще проникати до мозку. Логіка ADAMAX – перенести цю інженерію на семакс і отримати стабільніший інструмент для досліджень когнітивних механізмів.

Чесна частина історії звучить так: окремих опублікованих досліджень саме ADAMAX наразі немає. Усе, що про нього відомо, – це висновки за аналогією з двома "батьками", семаксом і P21, плюс характеристики від виробників. Для дослідницького ринку це не виняток, а типова ситуація з новими дизайнерськими молекулами: спочатку з'являється речовина і попит лабораторій, а формальна наука наздоганяє пізніше. Детальніше про походження та будову молекули – у картці ADAMAX у каталозі LongEva, де зібрані й дані про його "батьківські" сполуки.

Cartalax: три амінокислоти для хряща

Cartalax – представник зовсім іншої школи. Це короткий пептид усього з трьох амінокислот, аланіну, глутамінової та аспарагінової кислот, із родини так званих пептидних біорегуляторів, яку десятиліттями розвиває петербурзька наукова школа Володимира Хавінсона. Ідея біорегуляторів полягає в тому, що короткі пептидні фрагменти, споріднені з конкретною тканиною, можуть впливати на роботу її клітин. Послідовність Cartalax відповідає фрагменту колагену XI типу, одного з будівельних білків хрящової тканини, тому цю молекулу позиціонують саме як "хрящову".

Доказова база тут теж скромна, але вона принаймні існує у вигляді опублікованих робіт самої школи розробників. У дослідженнях 2023 року на культурах клітин Cartalax нормалізував маркери старіння хондроцитів, клітин хряща, а в мезенхімальних стовбурових клітинах людини вмикав гени, відповідальні за побудову хрящової тканини, зокрема гени колагену II типу та агрекану. Клінічних випробувань на людях у Cartalax немає, і розробники цього не приховують: це доклінічна історія. Для дослідників сполучної тканини та вікових змін суглобів молекула цікава саме як короткий, хімічно простий і відтворюваний інструмент. Базові відомості про склад і походження зібрані в картці Cartalax.

То кому що: порівняння без реклами

Плутати ці дві речовини складно, бо вони відповідають на різні запитання науки. ADAMAX – це інженерна молекула для досліджень мозку: похідна відомого ноотропного пептиду, якій хімічно подовжили життя, але яка ще чекає на власні дослідження. Cartalax – це мінімалістичний біорегулятор для досліджень хряща: усього три амінокислоти, зрозуміле походження з колагену і невеликий, але опублікований масив клітинних робіт. Перший цікавий лабораторіям, що працюють із когнітивними функціями та нейропротекцією, другий – тим, хто вивчає старіння суглобів і регенерацію сполучної тканини. Спільне в них лише одне: обидві речовини є дослідницькими матеріалами, а не лікарськими засобами, і жодна не призначена для діагностики чи лікування.

Що каже продавець

У LongEva пояснюють розширення каталогу саме запитом аудиторії: обидві позиції покупці шукали на сайті, але досі їх доводилося замовляти за кордоном із довгою доставкою і без гарантій щодо умов перевезення. Компанія заявляє той самий стандарт, що й для решти каталогу: кожна партія підтверджується сертифікатом аналізу незалежної лабораторії (COA), який викладають у відкритий доступ, а описи товарів пишуть простою мовою, з окремими таблицями побічних ефектів і чесними застереженнями про межі доказів. Початок продажів обох позицій запланований на грудень, після прибуття партії та публікації сертифікатів.

Для українського ринку це невеликий, але показовий сигнал: нішеві дослідницькі молекули, які ще вчора були екзотикою західних форумів, починають продаватися локально, з документами і сервісом. Чи стане ADAMAX із Cartalax таким самим масовим запитом, як пептиди для контролю ваги, покаже вже наступний рік.

Матеріал має інформаційний характер і не є медичною рекомендацією. ADAMAX і Cartalax є дослідницькими речовинами, не лікарськими засобами, і не призначені для діагностики, лікування чи профілактики захворювань.