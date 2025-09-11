МВФ бачить "діру" у фінансуванні України до 20 мільярдів доларів до 2027 року – Вloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 мільярдів вищими, ніж оцінює український уряд. Ця розбіжність стала ключовою темою переговорів, які пройшли в Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з джерелами агентства, якщо оцінки МВФ виявляться вірними, Україні доведеться шукати додаткову фінансову підтримку від західних партнерів, оскільки війна триває. Кабмін оцінює свої потреби у $37,5 мільярда на два роки, тоді як МВФ вважає, що загальна сума буде значно вищою.

За словами інсайдера, розбіжність в оцінюванні виникла під час зустрічей, які співробітники МВФ провели в Києві протягом останнього тижня для обговорення зовнішнього фінансування на 2026 та 2027 роки. Узгодження розбіжностей має вирішальне значення, перш ніж фонд розгляне запит України на нову кредитну програму, оскільки поточне фінансування закінчується.

Переговори та наступні кроки

Очікується, що обидві сторони узгодять суму наступного тижня, оскільки консультації триватимуть. Щойно це станеться, уряд і МВФ звернуться до союзників України, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.

Поточний пакет МВФ у розмірі $15,5 мільярда здебільшого вже виплачено. Нову програму уряд прагне узгодити до кінця року, щоб забезпечити стабільність фінансової системи.

Виклики для України

Україна вже стикається з труднощами у мобілізації допомоги. Наприклад, внесок США зменшився, і тепер ЄС є найбільшим донором фінансової підтримки. Крім того, МВФ закликає український уряд до податкових змін. Іншою проблемою є значна частка тіньової економіки, яка, за оцінками, становить понад 30% ВВП.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Міжнародного валютного фонду. Прем’єрка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Сторони домовилися продовжити консультації протягом найближчих місяців, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця 2025 року.