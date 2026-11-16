МВФ попередив про загрозу для світової економіки через надмірну залежність від ШІ

Світова економіка дедалі більше залежить від інвестицій у штучний інтелект. Різке падіння довіри інвесторів до цього сектору може спричинити проблеми на фінансових ринках.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Залежність світової економіки від ШІ

"У нас світова економіка, яка стоїть на одній нозі, на штучному інтелекті. Якщо ця нога хитнеться, це може призвести до проблем із фінансовою стабільністю", – заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на полях саміту Асоціації країн Південно-Східної Азії на Філіппінах.

За її словами, різке падіння довіри інвесторів до штучного інтелекту та скорочення вкладень у цей сектор можуть послабити світове економічне зростання.

Георгієва також звернула увагу на фінансові зв'язки між компаніями, які розробляють ШІ. Йдеться про ситуації, коли інвестори вкладають гроші в такі компанії, а ті згодом повертають кошти через закупівлю їхніх продуктів або послуг.

За оцінками МВФ, обсяг таких операцій перевищив $1 трлн. При цьому близько двох третин фінансування забезпечується за рахунок боргу. Георгієва зазначила, що сума поки не є критичною, але швидкість її зростання викликає занепокоєння. Вона закликала стежити за ситуацією: "Ми повинні бути пильними".

Чим загрожує падіння інтересу інвесторів

Штучний інтелект став одним із головних чинників зростання світової економіки, підтримуючи торгівлю та інвестиції. У жовтні МВФ підвищив прогноз глобального економічного зростання на 2026 рік до 3,1%. Однією з причин стало збільшення інвестицій у технології ШІ.

Водночас у фонді вважають, що ринкові очікування щодо цієї технології можуть бути завищеними. Якщо розвиток ШІ не виправдає сподівань інвесторів, це може спричинити падіння вартості активів.

Вплив на робочі місця та експорт

Інвестиції у штучний інтелект підтримують глобальну торгівлю. За даними МВФ та аналітичних груп:

штучний інтелект вплине орієнтовно на 40% світової робочої сили;

близько 80% нещодавнього зростання світового експорту зосереджено на товарах, пов'язаних із цими технологіями;

прогноз глобального зростання на 2026 рік підвищено до 3,1%.

Попри це, в МВФ попереджають про можливі негативні сценарії. Якщо технології не виправдають очікувань ринку, ціни на акції компаній США можуть впасти на 20% у 2026 році, а світове виробництво до 2028 року скоротиться на 1,1% відносно базового рівня.

Нагадаємо, квартальний виторг компанії OpenAI за три місяці уперше сягнув позначки у 10 мільярдів доларів. Цей стрибок забезпечив стрімкий попит на її новітні програмні рішення у сфері штучного інтелекту.