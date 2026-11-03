МВФ рекомендує Україні підвищити тарифи на газ та електрику вдвічі

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні поступово відмовитися від пільгових тарифів (механізму ПСО) та підвищити ціни на газ і електроенергію для населення протягом трьох років.

Як пише Dilo, про це йдеться у жовтневому звіті МВФ "Оцінка бюджетних витрат на енергетичні субсидії та варіанти реформ".

Підвищити тарифи на світло та газ

Зазначається, що Україна витрачала до 3,7% ВВП щорічно у 2024-2026 роках на державне регулювання цін на електроенергію та газ для населення.

Компенсації тарифів по електроенергії від держави з’їдають 1,8% ВВП, газу – 1,4% ВВП, субсидії на тепло для населення – 0,3% ВВП, субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел – 0,2% ВВП.

Тому МВФ пропонує два сценарії зменшення видатків, за одним з яких тарифи для населення мають зрости на понад 50%, а за другим – мінімум вдвічі протягом трьох років.

"В першому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно. В другому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників. Цей сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", – йдеться у звіті.

За обома сценаріями ПСО скасовується поступово, наприклад, на 20% у перший рік, на 60% – у другий і ще на 20% – у третій.

Чинні тарифи

Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27.

В Україні діє єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Варто зауважити, що від початку повномасштабної війни уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію для населення. Останнє підвищення відбулось 1 червня 2024 року, тоді ціна кіловата зросла з 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед цим підвищення тарифів відбулось 31 травня 2023 року. Тоді ціна для населення зросла з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також уряд продовжив дію чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла до 31 березня. Рішення фактично забезпечує збереження нинішніх цінових умов до кінця опалювального сезону.

Для переважної більшості побутових споживачів в Україні (приблизно 98% домогосподарств) ціна на газ становить 7,96 грн за 1 м³ (з ПДВ) за річним тарифним планом «Фіксований» від ГК «Нафтогаз України».

Зауважимо, підвищити тарифи для населення на газ та світло МВФ радить постійно. Раніше Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

У відомстві роз'яснили, що у рамках домовленостей із МВФ Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.