На 30% більше власної зброї: український ВПК збільшив виробничий потенціал до $35 млрд

Виробничий потенціал військово-промислового комплексу України за минулий рік зріс з 12 до 35 мільярдів доларів, що дозволяє країні виробляти понад 30% зброї та боєприпасів, які використовує ЗСУ у боротьбі з російським агресором.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, інформує Укрінформ.

Виробництво зброї в Україні зросло втричі

Сметанін наголосив, що Україна має потужних партнерів, особливо в сфері оборонної промисловості, що відкрило нові можливості для проєктів та угод.

Завдяки співпраці з європейськими партнерами, українська оборонна промисловість значно зросла за минулий рік. Виробнича спроможність країни збільшилася з 12 до 35 мільярдів доларів, і сьогодні понад 30% зброї, що використовуються Силами оборони України, виробляються в Україні.

Український міністр підкреслив, що для розвитку оборонної промисловості як України, так і Європи критично важливо зберігати високий темп інновацій та розвитку, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати власне оборонне виробництво. Він зазначив, що для досягнення цієї мети європейські та українські партнери повинні спільно долати певні проблеми, що гальмують розвиток оборонних спроможностей.

Серед цих проблем він виокремив нестачу інвестицій і замовлень, а також відсутність уніфікації та стандартизації озброєнь, що призводить до збільшення витрат на виробництво та обслуговування військової техніки.

"Українська оборонна промисловість довела свою стійкість під вогнем… Ми маємо повністю інтегрувати український оборонний сектор в європейську оборону технологічну та промислову базу, включаючи участь у програмі «Rearm EU». Спільні дослідження й виробництво, спільні мережі постачання і навчання українських сил не лише допоможуть перемогти Україні, - це буде перемога Європейського Союзу. Тож давайте створимо арсенал вільного світу разом", - підсумував він.

Зауважимо, оборонна промисловість України за минулий рік зросла в шість разів і виготовила близько 2,5 мільйона мінометних і артилерійських снарядів, а також стільки ж боєприпасів для безпілотних літальних апаратів.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.

Також Україна почала виробляти артилерійські системи за натівськими стандартамиі подвоїла обсяги виробництва боєприпасів. Також було розпочато комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони (ППО), збільшується виробництво дронів і тепловізорів.