Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

+0,01

EUR

43,64

+0,14

Готівковий курс:

USD

42,50

42,40

EUR

44,25

44,00

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На компанію Косюка МХП хакери здійснили атаку: які наслідки

На компанію Косюка МХП хакери здійснили атаку: які наслідки
На МХП сьогодні вночі хакери здійснили атаку. Фото надане пресслужбою МХП

Українська компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) сьогодні вночі зазнала найбільшої хакерської атаки за всю історію існування бізнесу.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що частина ІТ-інфраструктури МХП на даний момент не працює, відтак відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Проте, попри обставини, в компанії запевняють, що  роблять все можливе, щоб їхня продукція була доступна для споживачів на полицях магазинів.

"Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів "М‘ясомаркет" і "Їжа Свіжа", заклади "Doner Маркет" працюють та продовжують обслуговувати клієнтів", - підкреслюють в компанії.

Там додають, що докладають максимум зусиль, щоб відновити роботу ІТ-системи якомога швидше.

"Це виклик, який ми подолаємо, і продовжимо виконувати свою місію – забезпечувати країну якісними продуктами навіть у найскладніших умовах", - наголосили в МХП.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.  

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.  

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

У вересні саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером МХП.

Автор:
Світлана Манько