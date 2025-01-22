На компанію Косюка МХП хакери здійснили атаку: які наслідки

Українська компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) сьогодні вночі зазнала найбільшої хакерської атаки за всю історію існування бізнесу.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що частина ІТ-інфраструктури МХП на даний момент не працює, відтак відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Проте, попри обставини, в компанії запевняють, що роблять все можливе, щоб їхня продукція була доступна для споживачів на полицях магазинів.

"Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів "М‘ясомаркет" і "Їжа Свіжа", заклади "Doner Маркет" працюють та продовжують обслуговувати клієнтів", - підкреслюють в компанії.

Там додають, що докладають максимум зусиль, щоб відновити роботу ІТ-системи якомога швидше.

"Це виклик, який ми подолаємо, і продовжимо виконувати свою місію – забезпечувати країну якісними продуктами навіть у найскладніших умовах", - наголосили в МХП.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

У вересні саудівська сільськогосподарська та тваринницька інвестиційна компанія (SALIC), що належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська Аравія, стала акціонером МХП.