У Чернівецькій області виставили на приватизаційний аукціон державне майно для утримання худоби та виробництва кормів загальною площею 322 кв. м. До складу об'єкта входять приміщення для великої рогатої худоби, три свинарники та господарські споруди. Стартова ціна становить майже 2,7 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на інформацію ФДМУ.

Об'єкт розташований у селі Припруття Чернівецького району за адресою: вулиця Наукова, 22.

До складу майна, яке продають, входять нежитлова будівля для утримання великої рогатої худоби, три свинарники, кормоцех, вагова з навісом, сарай для приготування кормів та літній табір.

Продаж організовує регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Коли відбудеться аукціон

Торги заплановані на 1 грудня 2026 року об 11:05 в електронній системі Prozorro.Продажі.

Стартова ціна об'єкта становить 2 683 775,50 грн без ПДВ.

Заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 20:00 30 листопада.

Продаж відбудеться у форматі трираундового англійського аукціону, під час якого учасники зможуть підвищувати свої цінові пропозиції.

Нагадаємо, раніше на Чернівеччині продали Карапчівський спиртзавод за 2,2 млн грн. Підприємство не працювало близько десяти років і мало борги на понад 7 млн грн.