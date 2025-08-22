Запланована подія 2

На Дніпропетровщині викрито земельну аферу на 25 млн грн: підозрюють чиновників Держгеокадастру

Офісу генпрокурора
Чиновників підозрюють у "крадіжці" землі на мільйони. / Офіс Генерального прокурора України

Колишніх керівників регіонального Держгеокадастру підозрюють у незаконній передачі понад 230 гектарів державних земель у приватну власність. Внаслідок цього державі завдано збитків в сумі 25 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час інвентаризації посадовці обласного управління Держгеокадастру не врахували 500 га землі у технічній документації.

Після цього частина цих ділянок у розмірі понад 230 га були віднесені до земель "резерву" та передані у порядку безоплатної приватизації фізичним особам, які швидко відчужили їх кінцевим набувачам.

Внаслідок зазначених дій державі завдано збитків в сумі 25 млн грн.

Враховуючи матеріали справи прокурори повідомили про підозру:

  • колишньому керівнику та начальнику відділу обласного управління Держгеокадастру,
  • екскерівнику держпідприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).
  • колишній голова Держгеокадастру отримав підозру у службовій недбалості. Він безпідставно затвердив висновок обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації без відображення розбіжностей у площах земельних ділянок, що фактично перебували у користуванні державного підприємства, та сформованих за результатами інвентаризації.
Наразі триває досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ДБР.

Раніше мешканці ЖК у Києві не змогли привласнити набережну Дніпра. Верховний суд припинив володіння приватним товариством берегоукріплення в урочищі Берковщина у Києві. Це гідротехнічні споруди в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро загальною площею понад 2,3 тис. кв.

Автор:
Тетяна Бесараб