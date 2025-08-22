На Дніпропетровщині викрито земельну аферу на 25 млн грн: підозрюють чиновників Держгеокадастру

Колишніх керівників регіонального Держгеокадастру підозрюють у незаконній передачі понад 230 гектарів державних земель у приватну власність. Внаслідок цього державі завдано збитків в сумі 25 млн грн.

За даними слідства, під час інвентаризації посадовці обласного управління Держгеокадастру не врахували 500 га землі у технічній документації.

Після цього частина цих ділянок у розмірі понад 230 га були віднесені до земель "резерву" та передані у порядку безоплатної приватизації фізичним особам, які швидко відчужили їх кінцевим набувачам.

Внаслідок зазначених дій державі завдано збитків в сумі 25 млн грн.

Враховуючи матеріали справи прокурори повідомили про підозру:

колишньому керівнику та начальнику відділу обласного управління Держгеокадастру,

екскерівнику держпідприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

колишній голова Держгеокадастру отримав підозру у службовій недбалості. Він безпідставно затвердив висновок обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації без відображення розбіжностей у площах земельних ділянок, що фактично перебували у користуванні державного підприємства, та сформованих за результатами інвентаризації.

Наразі триває досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ДБР.

