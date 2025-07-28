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На Голосіївському проспекті у Києві обмежать рух пішоходів до жовтня: що відомо

дороги, ремонт доріг
Ремонт тротуару на Голосіївському проспекті / Freepik

У Києві до жовтня буде обмежено рух пішоходів на ділянці Голосіївського проспекту — від провулка Ужгородського до вулиці Виставкової через ремонт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Тимчасові обмеження для пішоходів у Києві

У столиці з 28 липня до 1 жовтня 2025 року триватимуть ремонтні роботи на тротуарі вздовж Голосіївського проспекту. У зв’язку з цим буде частково обмежено рух пішоходів. 

На першому етапі планується оновити тротуарне покриття на парній стороні проспекту — на ділянці від провулка Ужгородського до вулиці Виставкової.

У "Київавтодорі" просять мешканців і гостей міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, пов’язаних з проведенням робіт, і заздалегідь планувати маршрути пересування.

Фото 2 — На Голосіївському проспекті у Києві обмежать рух пішоходів до жовтня: що відомо

Ремонтні роботи у столиці

У Деснянському районі Києва на вулиці Оноре де Бальзака майже на два місяці частково обмежено рух транспорту через ремонт дорожнього покриття.

В Оболонському районі, з 15 липня до 15 серпня частково обмежено рух транспорту вулицею Богатирською через капітальний ремонт дорожнього покриття.

Також у столиці перекрили пішохідний міст через Саперно-Слобідську у Голосіївському районі через протиаварійний ремонт. Частково обмежать рух транспорту, роботи триватимуть до червня 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько