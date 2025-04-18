На Київщині створять перший ментальний центр здоров’я для військових: що відомо

Міністерство оборони ініціювало створення першого ментального центру здоров’я для військовослужбовців на базі колишнього закритого мисливсько-рибальського клубу на Київщині.

Про це інформує пресслужба відомства.

Про реабілітаційний центр для військових

Комплекс, що раніше використовувався для відпочинку високопосадовців, тепер стане простором реабілітації та психологічної підтримки для захисників України.

Земельну ділянку та нерухомість, незаконно виведені з державної власності та передані особам, наближеним до влади, 15 квітня 2025 року Верховний Суд остаточно повернув державі. Майно передано у відання Міністерства оборони.

Зазначається, що об’єкт, який тривалий час залишався недоступним для суспільства і використовувався для відпочинку політиків, бізнесменів та високопосадовців, відтепер служитиме тим, хто захищає країну.

Комплекс закріплено за Національним військово-медичним клінічним центром "Головний військовий клінічний госпіталь".

Новий центр спеціалізуватиметься на лікуванні:

посттравматичного стресового розладу (ПТСР);

депресивних і тривожних станів;

сприятиме соціальній адаптації ветеранів;

поєднуватиме фізичну і психологічну реабілітацію.

Для запуску центру необхідно провести масштабну реконструкцію приміщень, які тривалий час перебували в занедбаному стані, а також залучити кваліфікованих фахівців – психологів, психіатрів, реабілітологів і медичних працівників.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.