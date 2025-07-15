На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути: які до них вимоги

У Київській області запускають пілотні зразкові автобусні маршрути за напрямком “Київ – Біла Церква”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій за результатами наради з перевізниками, що здійснюють приміські перевезення у Київській області.

Зазначається, що ключовою темою обговорення став запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком “Київ – Біла Церква”.

Які вимоги до зразкових маршрутів

Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:

обо’язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);

старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;

забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;

наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;

доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту.

Наразі за ініціативи Мінрозвитку стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом “Київ – Біла Церква” та “Київ – Бородянка”.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, наразі існує шість прямих маршрутів за напрямком “Київ – Біла Церква”, з них на трьох вже встановлені GPS-трекери.

За результатами зустрічі також було обговорена проблематика функціонування автостанцій. Місцева влада спільно з власниками автостанцій висловили готовність забезпечити доступні умови для функціонування автостанцій та їх використання пасажирами та перевізниками.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів ухвалив постанову, що впорядковує окремі питання виконання перевезень пасажирів. Серед них – виконання нерегулярних перевезень, вдосконалення використання електронного квитка на перевезення та страхування відповідальності перевізника.