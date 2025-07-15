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На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути: які до них вимоги
У Київській області запускають пілотні зразкові автобусні маршрути за напрямком “Київ – Біла Церква”.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій за результатами наради з перевізниками, що здійснюють приміські перевезення у Київській області.
Зазначається, що ключовою темою обговорення став запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком “Київ – Біла Церква”.
Які вимоги до зразкових маршрутів
Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:
- обо’язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);
- старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;
- забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;
- наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;
- доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту.
Наразі за ініціативи Мінрозвитку стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом “Київ – Біла Церква” та “Київ – Бородянка”.
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, наразі існує шість прямих маршрутів за напрямком “Київ – Біла Церква”, з них на трьох вже встановлені GPS-трекери.
За результатами зустрічі також було обговорена проблематика функціонування автостанцій. Місцева влада спільно з власниками автостанцій висловили готовність забезпечити доступні умови для функціонування автостанцій та їх використання пасажирами та перевізниками.
Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів ухвалив постанову, що впорядковує окремі питання виконання перевезень пасажирів. Серед них – виконання нерегулярних перевезень, вдосконалення використання електронного квитка на перевезення та страхування відповідальності перевізника.