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На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути: які до них вимоги

автостанція
Фото: mindev.gov.ua

У Київській області запускають пілотні зразкові автобусні маршрути за напрямком “Київ – Біла Церква”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій за результатами наради з перевізниками, що здійснюють приміські перевезення у Київській області. 

Зазначається, що ключовою темою обговорення став запуск пілотних зразкових приміських маршрутів, зокрема за напрямком “Київ – Біла Церква”. 

Які вимоги до зразкових маршрутів

Відповідний зразковий маршрут повинен відповідати кільком вимогам, зокрема:

  • обо’язкова видача пасажиру квитка про поїздку (паперового чи електронного);
  • старт маршруту, зупинки та кінцева точка мають бути на автостанціях та верифікованих зупинках;
  • забезпечено можливість безготівкової оплати з видачею квитка;
  • наявне страхування відповідальності перевізника про поїздку;
  • доступ до GPS-сигналу для верифікації руху відповідного маршруту. 

Наразі за ініціативи Мінрозвитку стартувало оновлення договорів на перевезення за маршрутом “Київ – Біла Церква” та “Київ – Бородянка”. 

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, наразі існує шість прямих маршрутів за напрямком “Київ – Біла Церква”, з них на трьох вже встановлені GPS-трекери. 

За результатами зустрічі також було обговорена проблематика функціонування автостанцій. Місцева влада спільно з власниками автостанцій висловили готовність забезпечити доступні умови для функціонування автостанцій та їх використання пасажирами та перевізниками. 

Нагадаємо, у червні  Кабінет міністрів ухвалив постанову, що впорядковує окремі питання виконання перевезень пасажирів. Серед них – виконання нерегулярних перевезень, вдосконалення використання електронного квитка на перевезення та страхування відповідальності перевізника.

Автор:
Світлана Манько