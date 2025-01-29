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На Київщині зʼявиться ще один піщаний карʼєр: хто добуватиме пісок

піщаний карʼєр
Фото: facebook.com/aby.kiev.ua

Державна служба геології та надр України надала новий спеціальний дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням піску в Київській області.

Про це пише Nadra.info із посиланням на наказ Держгеонадр.

Хто отримав дозвіл

Зазначається, що спецдозвіл отримає ТОВ "Імперіал Наутілус" для користування ділянкою піску "Бориспільська-1" (місце знаходження не повідомляється) терміном на20 років.

Дозвіл буде надано без аукціону за правилом так званого "малого надрокористування" (ділянка з надрами місцевого значення площею до 25 га надається в користування власнику земельної ділянки відповідно до норми Кодексу України про надра).

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Імперіал Наутілус" зареєстровано в 2024 році у Києві. Розмір її статутного капіталу становить 100 тисяч гривень. Компанія належить Олегу Кривичу та Ганні Горкавчук Інші спецдозволи на надра у підприємства відсутні.

У  грудні 2024 року Держгеонадр надало 5-річний дозвіл на користування ділянкою "Піщаний Кийлів" у Бориспільському районі Київської області. Його отримав ТОВ "Прайм-Сенд" генерального директора Альянсу будівельників України Тимура Катка і партнерів.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації, 

Також 18 грудня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 6227 про "Загальноукраїнську програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року".

Автор:
Світлана Манько