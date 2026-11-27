Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України завершило ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею. Це єдиний автомобільний пункт пропуску на Волині, через який здійснюється оформлення легкових автомобілів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У межах поточного ремонту оновили адміністративні будівлі, модульну інфраструктуру, дорожнє покриття, фасади, тротуари та інженерні мережі.

Для працівників контрольних служб встановили додаткові модульні приміщення та санітарні блоки. Також облаштували навіси для поглибленого огляду транспортних засобів, оновили в'їзну стелу України та прилеглу територію.

Модернізація спрямована на покращення умов роботи контрольних служб, підвищення безпеки та пришвидшення перетину кордону.

Нагадаємо, на Львівщині капітальний ремонт мосту через Рату на міжнародній трасі М-09, що веде до кордону з Польщею, виконано на 95%. Завершити роботи планують навесні 2027 року.