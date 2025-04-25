На Львівщині забрали землю у недобросовісних орендарів: не побудували обіцяні вітрову та сонячну електростанції

Львівська обласна прокуратура повернула державі землі енергетики у Трускавецькій та Стрийській громадах, а також Самбірському районі. Недобросовісні орендарі земельних ділянок, яким вони були надані під будівництво енергетичних об’єктів, не виконали свої зобов’язання за договорами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, одне з таких підприємств отримало в оренду 27 ділянок загальною площею 83 га в Самбірському районі для будівництва вітроелектростанції, проте так і не реалізувало цей проєкт. Підприємство систематично порушувало умови договору, не сплачуючи орендну плату в повному обсязі. Прокуратура ініціювала 27 позовів щодо розірвання договорів оренди та повернення земель державі. В результаті 23 позови були задоволені судом, і земля повернута державі, а чотири справи залишаються на розгляді.

Ще один випадок зафіксовано в Трускавецькій громаді, де підприємство орендувало три ділянки для будівництва сонячної електростанції. Однак, проєкт не був реалізований, і підприємство накопичило заборгованість на суму майже 2 млн грн. Прокуратура подала три позови про стягнення боргу, розірвання договорів оренди та повернення земель. Два позови були задоволені, а щодо третьої ділянки укладено мирову угоду, за якою орендар землі зобов'язався погасити заборгованість та виконати зобов'язання щодо реконструкції аварійного мосту для потреб громади.

У Стрийській громаді підприємство, яке орендувало 60 га землі в для будівництва електростанції, не виконало умови договору та заборгувала понад 1 млн грн. За вимогою прокуратури борг був повністю погашений, договір оренди розірвано, а земельна ділянка повернута державі.

За 2024-2025 роки державі було повернуто понад 100 га земель, а стягнуту орендну плату — до бюджету країни.

Нагадаємо, прокуратура міста Києва звернулася до суду з вимогою розірвати договір оренди земельної ділянки у Подільському районі столиці.